Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza

Na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica i Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na prelazima Pavlovića Most, Šepak i Karakaj na ulazu u BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Društvo Pušten saobraćaj kod Dervente, na Romaniji divlji konji izlaze na kolovoz

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.