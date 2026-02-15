Da li je trebinjskoj Hitnoj pomoći hitno potrebna pomoć?

Da li je trebinjskoj Hitnoj pomoći hitno potrevna pomoć?! To se južnjaci pitaju jer su čuli da doktori odlaze i da ova Služba nema šefa. Šef je bio doktor Marko Paovica koji ATV-u kaže da je ostavku podnio iz ličnih razloga ali da nastavlja raditi u svom gradu.

"Posao je potpuno organizovan kao što je i prije bio imamo i četiri ekipe koje rade 24 časa, ljekar dva tehničara i vozač. Mi pokrivamo cijelu trebinjsku opštinu. Jedna ekipa je uvijek na raspolaganju", rekao je Marko Paovica, specijalista urgentne medicine u DZ Trebinje.

Do nedavno je bilo pet ljekara u Hitnoj pomoći, jedna doktorica je prešla u Bolnicu. I ranije su medicinari napuštali ovu službu. Doktor Saša Borjan punih šest godina radi u dubrovačkoj Hitnoj pomoći. Upoznat je sa stanjem u Trebinju, čuo je da su njegove kolege nezadovoljne i da planiraju dići sidra. Na potezu su kaže lokalne ali i republičke vlasti, Navodi osnovne razloge

"Slaba primanja, doktora medicine i medicinskih tehničara i to je jedan od razloga odlaska a drugi su razlozi uslovi rada. Vrlo često nemate infuzija, neophodnih lijekova, nemate opreme sa kojom se radi", rekao je Saša Borjan, doktor medicine.

Valjalo bi formirati Zavod Hitne pomoći Republike Srpske predlaže doktor Borjan. Imamo dovoljno ljekara, služba funkcioniše i neće se dozvoliti suprotno ATV-u to kaže direktorka trebinjskog Doma zdravlja.

"Mi smo sada u fazi formiranja i petog tima, naravno to će da se odvija uz podršku naše lokalne zajednice. Ono što bih takođe željela da istaknem, do sada se nije desilo da bilo koji građanin našeg grada nije bio niti će biti uskraćen za pružanje prve pomoći ili bilo kakve usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite", rekao je Nedeljko Čomora, v.d. direktora Doma zdravlja Trebinje.

Doktor u ovoj službi ima platu manju od 3.000 maraka, njihove kolege u Dubrovniku zarađuju višestruko više, toga je svjestan i gradonačelnik.

"Ako budemo na prvo mjesto samo stavljali materijalno pitanje je gdje ovo sve vodi. Tako da, tu smo shodno mogućnostima da pomognemo kliko možemo, ko hoće da prihvati tu je, ko hoće da razgovara tu smo", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Ni Pravilnik Fonda zdravstvenog osiguranja nije na strani Trebinja, propisano je da na 10.000 stanovnika ide jedan tim a najjužniji grad nema ni 30.000. Dok se pravilnik pisao niko nije razmišljao o velikoj površini grada i razuđenosti sela.