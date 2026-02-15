Građani blokirali saobraćajnicu u blizini mjesta tramvajske nesreće u Sarajevu

Više stotina građana blokiralo je danas saobraćajnicu u Sarajevu u blizini mjesta na kojem je tramvaj usmrtio dvadesettrogodišnjeg mladića.

Ovo je treći protest na kojem građani izražavaju solidarnost sa povrijeđenima i porodicom stradalog mladića i traže odgovornost nadležnih.

BiH Košarac: Cvijanovićeva u Minhenu pokazala kako se kredibilno vodi politika

Okupljeni nose transparente podrške vozaču tramvaja, kao i one kojima se traži odgovornost za tramvajsku nesreću.

Organizatori današnjeg protesta istakli su da će protesti biti nastavljeni i sutra, a održana je i minuta ćutnje za stradalog mladića, prenose federalni mediji.

U nesreći koja se dogodila u četvrtak, 12. februara, poginuo je Erdoan Morankić /23/ iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada ga je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, udario tramvaj koji je iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka, kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.

Hronika Opasno preticanje preko duple pune linije u tunelu: Vozači sankcionisani

Vozač tramvaja Adnan Kasapović /48/ uhapšen je nakon nesreće i za njega je Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo jednomjesečni pritvor.