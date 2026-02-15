Ovo je najgori način da okačite peškir

Peškir koji se ne osuši dovoljno brzo može da pređe put od svježeg i čistog do neprijatnog, ustajalog mirisa za samo jedan dan. Posebno u malim ili vlažnim kupatilima, vlaga se zadržava u tkanini i stvara idealne uslove za razvoj buđi i bakterija. Mnogi misle da je rješenje da peškire peru češće, ali problem je, zapravo, mnogo jednostavniji - način na koji ih kačimo poslije upotrebe.

Stručnjaci za održavanje veša objašnjavaju da pravilno sušenje može produžiti svježinu peškira, olakšati ned‌jeljnu rutinu pranja i učiniti kupatilo higijenskijim.

Najveća greška koju pravite kada kačite peškir

Ako pitate profesionalce, odgovor je jednoglasan: preklapanje umjesto potpunog širenja.

Da bi peškir ostao bez neprijatnih mirisa, mora da "diše". To znači da vazduh treba da dopre do cijele površine tkanine. Kada se peškir presavije ili nabaci tako da se dijelovi dodiruju, vlaga ostaje zarobljena u sredini i sušenje traje mnogo duže.

Možete ga prebaciti preko šipke, ali važno je da nema slojeva koji naliježu jedan na drugi. Cilj je ravnomjerno sušenje, tada peškir možete koristiti više puta prije sljedećeg pranja.

Većina ljudi ga, međutim, rutinski presavije napola, a u vlažnim kupatilima to praktično znači da mokri dijelovi ostaju zatvoreni bez cirkulacije vazduha. Ako se peškir pravilno raširi, trebalo bi da bude potpuno suv za četiri do šest sati.

Ostale greške koje usporavaju sušenje

Osim preklapanja, postoji još nekoliko navika koje sabotiraju svježinu vaših peškira.

Ne protresete peškir prije kačenja

Brzo protresanje pomaže da se vlakna razdvoje i da vazduh lakše prolazi kroz tkaninu. Ako ga samo skinete sa tijela i okačite, dijelovi mogu ostati slijepljeni i vlažni.

Kačite ga na šipku tuša

Na prvi pogled d‌jeluje praktično, ali para i toplota iz tuša zadržavaju vlagu. Peškir može spolja d‌jelovati suvo, dok je sredina i dalje mokra - idealno mjesto za razvoj neprijatnih mirisa.

Ostavite ga iza zatvorenih vrata

Kuke iza vrata često znače minimalno strujanje vazduha. Bez ventilacije, vlaga nema gd‌je da ode, pa peškir ostaje mokar mnogo duže nego što bi trebalo.

Bacate ga mokrog u korpu za veš

Ako prljav peškir stoji vlažan nekoliko dana, mirisi će se samo pojačati i mogu preći i na ostatak garderobe. Mnogo je bolje da se prvo potpuno osuši, pa tek onda ubaci u korpu.

Gd‌je je najbolje sušiti peškire?

Raširite ga maksimalno i vodite računa da nema preklopljenih dijelova. Ako je moguće, postavite držač blizu prozora ili ventilatora, gd‌je je protok vazduha bolji.

I to je dobra opcija, ali pod uslovom da svaki član domaćinstva ima svoju kuku. Kada se peškiri gomilaju jedni preko drugih, vlaga ostaje zarobljena i mirisi se brzo razvijaju.

Koliko često treba prati peškire?

U prosjeku, nakon tri do četiri korištenja, peškir bi trebalo oprati. Ako živite u području sa mnogo vlage ili kupatilo nema dobru ventilaciju, pranje može biti potrebno i češće. Ukoliko primjetite da se peškir nikada ne osuši ravnomjerno, ubacite ga u mašinu već nakon dva dana.

Dobra vijest je da mala promjena navika pravi veliku razliku. Malo vazduha, malo prostora i nekoliko sekundi protresanja mogu sačuvati svježinu, produžiti vijek tkanine i pošted‌jeti vas neprijatnih mirisa koji se teško uklanjaju, piše "Real Simple", a prenosi "24Sedam".