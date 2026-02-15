Snimak šokirao svijet: Pred djetetom bez stida imali odnos na plaži

Vidjeli smo do sada mnoge snimke na društvenim mrežama koji su nas do kosti prenerazili, ali ovakav ne.

Skandalozan prizor iz Portugala brzinom svjetlosti prije nekoliko godina proširio se svijetom, a čak se u sve uključila i policija koja je ispitivala slučaj muškarca i žene koji su bez trunke sramote i obzira usred bijela dana, pred djetetom i drugim ljudima upražnjavali intimni odnos na plaži pored rijeke.

Snimak je sada postao ponovo aktuelan nakon što su ga reciklirali pojedini mediji.

Policija u Portugalu je tada potvrdila da je pokrenula istragu nakon što su dobili dojavu o 11-minutnom šokantnom snimku bračnog para koji ima intimni odnos dok kćerka sjedi pored njih.

Jedan od prolaznika je sve snimio i poslao nadležnim organima, a sve je brzo završilo i u medijima, tako da je slučaj iz Porta postao senzacija u čitavom svijetu.

Zapanjeni prolaznici snimili su šokantne scene na riječnoj plaži Tabuao u blizini grada Paredes de Kura u regionu Porto na sjeveru Portugala.

Povrh svega, ova žena nije pokušala da sakrije svoj identitet i čak se nasmiješila posmatračima dok su snimali skandalozan prizor, a nije se obazirala ni na dijete koje je mirno ležalo pored nje i njenog partnera.

Takođe, u jednom trenutku se vidi i da vrlo nonšalantno razgovara sa prolaznicima, ne pokazujući trunku sramote za svoj vrlo neprikladan čin.

Inače, stanovnici Portugala, ali i mnogih drugih zemalja širom svijeta, sa gnušanjem su reagovali na šokantan snimak, koji je objavio "Dejli Mejl", i putem društvenih mreža pozivali da se par kazni.

"Nisu dostojni da budu roditelji. Oni treba da zaštite djevojčicu od ovakvih intimnih čina", napisala je jedna Portugalka na društvenim mrežama, a druga je dodala: "Ono što vidim na snimku je perverzno i akteri treba da budu oštro kažnjeni".