Smijenjena ministarka dobila novu funkciju

Bivša američka ministarka nacionalne bezbjednosti Kristi Noem imenovana je za specijalna izaslanicu američkog predsjednika u okviru Trampove bezbjednosne inicijative Štit Amerike (SOA).

Ona je postavljena na potpuno novu dužnost nakon što ju je prošle nedjelje Tramp smijenio sa položaja ministarke nacionalne bezbjednosti SAD, prenosi USA Today.

Štit Amerike je bezbjednosna inicijativa koju je Tramp pokrenuo početkom ove godine gradu u Doralu, u saveznoj državi Floridi s ciljem jačanja partnerstava sa 12-13 latinoameričkih zemalja u suprotstavljanju kineskom uticaju, narkoterorističkim kartelima i ilegalnoj imigraciji.

Noem će služiti kao veza Trampove administracije sa grupom latinoameričkih zemalja.