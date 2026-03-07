Tramp o nafti: Evo kada misli da će pasti cijene

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje da će nakon rasta, cijene nafte pasti kada se završi rat u Iranu.

Tramp je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Ovalnoj sobi rekao da će vjerovatno, zbog napada SAD i Izraela na Iran, cijene nafte biti "visoke neko vrijeme", ali da će pasti kada se sve završi, i da će čak biti niže nego prije, prenosi BBC.

"Dakle, ako budemo imali malo više cijene nafte neko vrijeme, čim se ovo završi, te cijene će pasti. Vjerujem da će biti niže nego čak i prije", kazao je Tramp.

Cijene nafte skočile iznad 83 dolara

Sirova nafta Brent, međunarodna referentna vrednost, premašila je danas cijenu od 84 dolara po barelu, što je skok od osam odsto, nakon rasta od šest odsto u ponedjeljak.

Isti procenti rasta važe i za američku sirovu nafta WTI, koja je skočila na iznad 77 dolara po barelu.

Komandant Iranske revolucionarne garde rekao je da je zatvoren Ormuski moreuz, najvažnija tranzitna ruta za sirovu naftu na svijetu, kao i da će Iran zapaliti brodove koji pokušavaju da prođu tom rutom.