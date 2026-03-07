Agrar: Mljekarstvo, podsticaji, prinos šljiva

Izvor:
ATV
07.03.2026
09:42
U novom izdanju 'Agrara' pričamo o Sajmu mljekarstva u Gradišci, koji je okupio brojne izlagače i posjetioce.
Istražili smo: Koji su izazovi u mljekarstvu?
Razgovaramo sa Milanom Puzigaćom, načelnikom Odjeljenja za stočarsku proizvodnju.
Objavljen pravilnik o podsticajima: Više novca se usmjerava za tekuću proizvodnju.
Slab rod šljiva: Kako pravilno orezati šljive za bolje prinose?
Donosimo savjete stručnjaka i otvaramo aktuelne poljoprivredne teme.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
