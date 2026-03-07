Logo
Large banner

Agrar: Mljekarstvo, podsticaji, prinos šljiva

Izvor:

ATV

07.03.2026

09:42

Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o Sajmu mljekarstva u Gradišci, koji je okupio brojne izlagače i posjetioce.

Istražili smo: Koji su izazovi u mljekarstvu?

Razgovaramo sa Milanom Puzigaćom, načelnikom Odjeljenja za stočarsku proizvodnju.

Objavljen pravilnik o podsticajima: Više novca se usmjerava za tekuću proizvodnju.

Slab rod šljiva: Kako pravilno orezati šljive za bolje prinose?

Donosimo savjete stručnjaka i otvaramo aktuelne poljoprivredne teme.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Agrar

Zorica Petković

Large banner

Više iz rubrike

нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Porodica Marić

1 d

0
Битно: О санацији лоших путева у Српској

Emisije

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

2 d

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Dan žena

2 d

0
Битно: Предузетништво жена

Emisije

Bitno: Preduzetništvo žena

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner