Agrar: Mljekarstvo, podsticaji, prinos šljiva

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o Sajmu mljekarstva u Gradišci, koji je okupio brojne izlagače i posjetioce.

Istražili smo: Koji su izazovi u mljekarstvu?

Razgovaramo sa Milanom Puzigaćom, načelnikom Odjeljenja za stočarsku proizvodnju.

Objavljen pravilnik o podsticajima: Više novca se usmjerava za tekuću proizvodnju.

Slab rod šljiva: Kako pravilno orezati šljive za bolje prinose?

Donosimo savjete stručnjaka i otvaramo aktuelne poljoprivredne teme.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.