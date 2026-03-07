85-godišnjak pljačkao po Zagrebu

Izvor:
B92
07.03.2026
10:37
Komentari:0
U zagrebačkom državnom tužilaštvu je podignuta optužnica protiv 85-godišnjaka zbog tri razbojništva i jednog pokušaja istog krivičnog djela.
On se tereti da je tokom jeseni prošle godine, prijeteći nožem, pljačkao trgovine na području Zagreba.
Optužnicom se muškarac, rođen 1941. godine, tereti da je u periodu od 22. septembra do početka oktobra 2025. godine ušao u četiri trgovine u Zagrebu.
U svakoj od njih je, s namjerom sticanja imovinske koristi, uz prijetnju nožem od zaposlenica tražio da mu predaju novac iz blagajne.
U tri trgovine radnice su mu iz straha predale novac, čime se okoristio za ukupan iznos od 1.100 evra.
U jednoj od trgovina nije uspio u svom naumu te je pobjegao bez plijena.
Region
15 h0
Region
16 h0
Region
18 h0
Region
20 h0
Najnovije
Najčitanije
14
41
14
40
14
36
14
26
14
20
Trenutno na programu