85-godišnjak pljačkao po Zagrebu

Izvor:

B92

07.03.2026

10:37

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U zagrebačkom državnom tužilaštvu je podignuta optužnica protiv 85-godišnjaka zbog tri razbojništva i jednog pokušaja istog krivičnog d‌jela.

On se tereti da je tokom jeseni prošle godine, prijeteći nožem, pljačkao trgovine na području Zagreba.

Optužnicom se muškarac, rođen 1941. godine, tereti da je u periodu od 22. septembra do početka oktobra 2025. godine ušao u četiri trgovine u Zagrebu.

U svakoj od njih je, s namjerom sticanja imovinske koristi, uz prijetnju nožem od zaposlenica tražio da mu predaju novac iz blagajne.

U tri trgovine radnice su mu iz straha predale novac, čime se okoristio za ukupan iznos od 1.100 evra.

U jednoj od trgovina nije uspio u svom naumu te je pobjegao bez plijena.

