Logo
Large banner

Račić: Neotvaranje novog mosta u Gradišci usporava privredu

Izvor:

SRNA

07.03.2026

10:59

Komentari:

2
Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду
Foto: Nezavisne novine

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić izjavio je da je jedan od velikih problema za privredu i transport nedovoljan broj funkcionalnih graničnih prelaza, kao i činjenica da novi most u Gradišci još nije otvoren za saobraćaj.

Račić je ocijenio da je apsurdno da tako značajan infrastrukturni projekat ne bude u funkciji, iako je veoma važan za transport robe i putnički saobraćaj.

- To dovodi do apsurda u kakvoj mi zemlji živimo, da jedan pojedinac može da blokira najvažnije pitanje za logistiku i prelazak putnika - rekao je Račić u podkastu Srne.

Prema njegovim riječima, privreda BiH danas ima daleko veći obim robne razmjene nego ranije, zbog čega je potrebno više funkcionalnih graničnih prelaza.

- Naša ekonomija nije ista prije deset godina i danas. Mi smo nekoliko puta povećali obim razmjene sa zapadnom Evropom i nama treba daleko veći broj graničnih prelaza - istakao je Račić.

On je naveo da trenutno postoji i problem sa brojem prelaza koji mogu da obavljaju fitosanitarne kontrole.

- Imamo samo dva granična prelaza koji mogu da zadovolje uslove prelaska robe životinjskog i biljnog porijekla - naglasio je Račić.

Prema njegovim riječima, rješenje je u boljoj infrastrukturi i integraciji graničnih prelaza sa susjednim zemljama – Srbijom i Crnom Gorom.

- Moramo stvoriti uslove da imamo integrisane granične prelaze, da se na jednom mjestu roba i papiri pregledaju, a ne da se kontrole rade na više mjesta. Time bi ubrzali protok i za građane i prevoznike - istakao je Račić.

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

Goran Račić

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Сарајево

BiH

Sarajevska policija zabranila skup podrške Iranu: "Dodvoravate se kršćanskom Zapadu"

4 h

1
Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

BiH

Amidžić: Očekujem da se početkom naredne sedmice realizuju čarter letovi za evakuaciju državljana BiH

5 h

2
Смијењен Џермин Пашић

BiH

Smijenjen Džermin Pašić

5 h

1
Нихад Ук поднио оставку

BiH

Skupština prihvatila ostavku Uka, pala Vlada Kantona Sarajevo, ipak ostaju u foteljama

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner