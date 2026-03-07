Račić: Neotvaranje novog mosta u Gradišci usporava privredu

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić izjavio je da je jedan od velikih problema za privredu i transport nedovoljan broj funkcionalnih graničnih prelaza, kao i činjenica da novi most u Gradišci još nije otvoren za saobraćaj.

Račić je ocijenio da je apsurdno da tako značajan infrastrukturni projekat ne bude u funkciji, iako je veoma važan za transport robe i putnički saobraćaj.

- To dovodi do apsurda u kakvoj mi zemlji živimo, da jedan pojedinac može da blokira najvažnije pitanje za logistiku i prelazak putnika - rekao je Račić u podkastu Srne.

Prema njegovim riječima, privreda BiH danas ima daleko veći obim robne razmjene nego ranije, zbog čega je potrebno više funkcionalnih graničnih prelaza.

- Naša ekonomija nije ista prije deset godina i danas. Mi smo nekoliko puta povećali obim razmjene sa zapadnom Evropom i nama treba daleko veći broj graničnih prelaza - istakao je Račić.

On je naveo da trenutno postoji i problem sa brojem prelaza koji mogu da obavljaju fitosanitarne kontrole.

- Imamo samo dva granična prelaza koji mogu da zadovolje uslove prelaska robe životinjskog i biljnog porijekla - naglasio je Račić.

Prema njegovim riječima, rješenje je u boljoj infrastrukturi i integraciji graničnih prelaza sa susjednim zemljama – Srbijom i Crnom Gorom.

- Moramo stvoriti uslove da imamo integrisane granične prelaze, da se na jednom mjestu roba i papiri pregledaju, a ne da se kontrole rade na više mjesta. Time bi ubrzali protok i za građane i prevoznike - istakao je Račić.