Skupština prihvatila ostavku Uka, pala Vlada Kantona Sarajevo, ipak ostaju u foteljama

Izvor:

Kliks

06.03.2026

21:15

Нихад Ук поднио оставку
Foto: Fejsbuk

Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je na današnjoj sjednici ostavku premijera Nihada Uka (NS), čime je pala cijela Vlada KS.

Za prihvatanje ostavke bilo je 29 odbornika, protiv i suzdržanih nije bilo.

Uk se na početku ove tačke dnevnog reda obratio i obrazložio svoju ostavku:

"Naše misli su i dalje s porodicom mladića koji je izgubio život, kao i s djevojkom koja se oporavlja. Nakon tragedije, mladi ljudi su izrazili nepovjerenje prema odgovornima. Ja sam smatrao da to trebam ozbiljno shvatiti. Poslao sam jasnu poruku da vlast sluša građane. Duboko vjerujem da društva napreduju kad su institucije spremne preuzeti odgovornost. Kada sam prije tri godine sjeo pred ovu skupštinu i predstavio program, rekao sam da Sarajevo treba biti ogledalo BiH. Tim uvjerenjem sam se vodio tokom cijelog mandata. Radili smo na unapređenju saobraćaja, podrške boračkoj populaciji, jačanju policije. Uvjeren sam da smo postavili standarde i temelje za nastavak razvoja KS. Ipak, nijedan rezultat ne može biti važniji od povjerenja građana u institucije. Zahvaljujem se svim kolegama i odbornicima koji su svakodnevno radili i još uvijek rade na dobrobiti KS. Pred nama je sad da osiguramo stabilnost institucija. Nastavit ću voditi procese dok se ne imenuje novi premijer, a vas molim da što prije imenujete novog mandatara", rekao je Uk.

Za riječ se potom javio šef Kluba odbornika SDA Mahir Dević.

"Nije nikakav poseban čin ova ostavka. Vi biste nju svakako dali i to na zahtjev mladih. Ne možete kazati da ste vi ozbiljan premijer ako vam vozači tramvaja iznose informaciju da postoje 'zalijepljene vožnje', koje se dešavaju godinama. Paralelno s tim imamo tramvaje koji su u prometu jer su na njima reklame. Danas tih tramvaja nema. Kako je to moguće? Zašto su bili tu uopće? Ne možete vi izuzeti svoju ulogu u svemu ovome nikako. Imali ste vi mnogo razloga za ostavku. Vi ste vlast koja nije bila u stanju da očisti 30 cm snijega, vi ste vlast koja zajedno u organizaciji s Kolegijumom Skupštine krije od nas izvještaje iz onih preduzeća u kojima se nalaze vaši kadrovi, koji su činili kriminalne radnje. Vi ste potpuno uvezani sistem i vi se kao premijer ne možete izuzeti iz toga. Na ovaj način ste htjeli da otupite oštricu javnosti u čemu ste, nažalost, djelimično uspjeli, da biste na taj način sačuvali ovu najgoru vlast u KS. Vi ste imali priliku da naslijedite milijarde KM i da unaprijedite život građana, ali ga niste unaprijedili", rekao je Dević.

Tokom rasprave koja je bila veoma burna javili su se brojni odbornici. Osim Devića, iz SDA se javio i Faruk Selmanović, koji je prigovorio Uku što nije odmah otišao kad je podnio ostavku i prebacio mu da je "premijer u ostanku". Haris Zahiragić, takođe iz SDA, kazao je da "niko Uka ne može natjerati da dolazi na posao" i da je mogao odmah otići kad je podnio ostavku.

Aktuelni saziv Vlade KS biće u tehničkom mandatu do izbora novog saziva Vlade.

Nihad Uk

Kanton Sarajevo

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Protest Sarajevo tramvaj

