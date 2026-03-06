Ponovo prekinuta sjednica Doma naroda

Autor:ATV
Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ponovo je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, i to prije glasanja o dnevnom redu.
Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović otvorio je nastavak 18. sjednice Doma koja je već prekinuta krajem januara, međutim, nakon njegovog obraćanja uslijedile su diskusije o povredi poslovnika.
Dragan Čović (HDZ) iz Kluba Hrvata i Nikola Špirić (SNSD) iz Kluba Srba u se protivili da se glasa o dopunama dnevnog reda koje su predložene još u januaru.
S druge strane bošnjački delegati i Nenad Vuković, delegat PDP-a u Domu naroda insistirali su na tome da se glasa o dopunama dnevnog reda.
Nakon toga, zatražene ja pauza od pola sata, a poslije pauze u salu su se vratila petorica delegata iz Kluba Bošnjaka, jedan iz Kluba Hrvata i dva delegata iz Kluba Srba.
Za danas je zakazana i nova hitna sjednica na kojoj će se razmatrati izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
