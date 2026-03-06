Simić: Prihod od RTV takse ne bi trebalo da se dijeli, ne želimo da dajemo novac Sarajevu

Naplata RTV takse u FBiH iznosi 40 odsto, u hrvatskim dijelovima Federacije uopšte se ne naplaćuje, a naplata u Republici Srpskoj je 80 odsto i očigledno je plan da Republika Srpska, odnosno njeni građani, finansiraju BHRT i FTV - dvije muslimanske televizije, rekao je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Danijel Simić za RTRS.

Simić smatra da prihod od RTV takse ne bi trebalo da se raspoređuje na tri javna emitera, već da servisi upravljaju sredstvima koja prikupe od građana.

"Mi iz Banjaluke ne želimo da dajemo svoj novac Sarajevu. Onaj novac koji skupimo od poreza ne želimo da dajemo, jer BHRT nije zajednički servis, već kamen o vratu srpskom narodu, ali i muslimanskom jer ih uvjerava da u Republici Srpskoj postoji neko ko želi ono što oni plasiraju", rekao je on.

Simić smatra da je postojanje BHRT-a suvišno, jer je to, kaže, nametnuta institucija u službi jednog naroda.

"Najbolje je ići u dezintegraciju ili simbolično zadržavanje logotipa BHRT-a. Ne treba nam, ne vidim zašto bismo dijelili taksu, pogotovo što se u Federaciji ne naplaćuje", kaže Simić, dodajući da se "u Republici Srpskoj ništa ne bi promijenilo ako bi BHRT nestao ili služio za prenose manifestacija poput Evrovizije".

On je kritikovao uređivačku politiku BHRT-a u kojoj, kako kaže, srpska stradanja i genocid u Jasenovcu nemaju mjesto koje zaslužuju.

Dodao je da BHRT ima šest informativno-tehničkih centara na području BiH, od kojih je samo jedan centar u Banjaluci na teritoriji Republike Srpske, dok u Bijeljini, drugom najvećem gradu Srpske, ima samo dopisništvo, a ITC u nekim manjim gradovima Federacije.

"Apelovao bih na BHRT da se samoukine, to je nametnuta institucija", rekao je Simić.

Simić je istakao i da je "državna zajednica BiH strani protektorat u kojem je vicekralj Kristijan Šmit umislio da može da donosi zakone i kažnjava one koji ne izvršavaju njegove zahtjeve, zabranjuje im političko djelovanje i šalje ih u zatvor".