Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

Sputnik Srbija

06.03.2026

16:16

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Kuba "ubrzo pasti" i da će američka administracija, nakon sukoba sa Iranom, postaviti američkog državnog sekretara Marka Rubija da vodi posebnu politiku prema toj zemlji.

"Radi odličan posao, a sledeći cilj je specijalna Kuba“, dodao je Tramp, misleći na Rubija, koji, kako je naveo, prvo mora da završi prethodne zadatke pre nego što se posveti Havani.

U razgovoru za Si-En-En, Tramp je rekao da Kuba "želi da postigne dogovor" i da SAD sada planiraju da intervenišu kako bi ostvarile svoje ciljeve nakon 50 godina.

"Pratimo situaciju 50 godina, i Kuba je sada praktično pala u naše ruke zbog mene. Radi se vrlo dobro", rekao je američki predsednik.

pentagon

Svijet

Arapi mole Vašington da im hitno pošalju projektile

Tramp je istakao da ubrzano delovanje može doneti neželjene posledice i da SAD ne smeju da dozvole ništa loše u sprovođenju svojih politika prema Kubi.

Dan ranije, u Beloj kući, Tramp je naveo da je "samo pitanje vremena" kada će Amerikanci kubanskog porekla moći da se vrate u svoju zemlju, implicirajući da je Kuba sledeća tačka u agendi administracije posle aktuelnog sukoba sa Iranom.

Donald Tramp

Kuba

Amerika

Havana

