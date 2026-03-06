Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Kuba "ubrzo pasti" i da će američka administracija, nakon sukoba sa Iranom, postaviti američkog državnog sekretara Marka Rubija da vodi posebnu politiku prema toj zemlji.

"Radi odličan posao, a sledeći cilj je specijalna Kuba“, dodao je Tramp, misleći na Rubija, koji, kako je naveo, prvo mora da završi prethodne zadatke pre nego što se posveti Havani.

U razgovoru za Si-En-En, Tramp je rekao da Kuba "želi da postigne dogovor" i da SAD sada planiraju da intervenišu kako bi ostvarile svoje ciljeve nakon 50 godina.

"Pratimo situaciju 50 godina, i Kuba je sada praktično pala u naše ruke zbog mene. Radi se vrlo dobro", rekao je američki predsednik.

Tramp je istakao da ubrzano delovanje može doneti neželjene posledice i da SAD ne smeju da dozvole ništa loše u sprovođenju svojih politika prema Kubi.

Dan ranije, u Beloj kući, Tramp je naveo da je "samo pitanje vremena" kada će Amerikanci kubanskog porekla moći da se vrate u svoju zemlju, implicirajući da je Kuba sledeća tačka u agendi administracije posle aktuelnog sukoba sa Iranom.

(sputnik srbija)