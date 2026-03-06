Tramp poslao oštru poruku Teheranu: Neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje!

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži, gdje je poručio da "neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje".

"Nakon toga, i izbora velikog i prihvatljivog vođe (vođa), mi, i mnogi naši divni i veoma hrabri saveznici i partneri, neumorno ćemo raditi da vratimo Iran sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikada prije", napisao je Tramp na "Trut Soušal". Tramp je dodao da će Iran imati sjajnu budućnost. Učinimo Iran ponovo velikim (MIGA)", poručio je Tramp.

JUST IN - Trump: "No deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER! IRAN WILL HAVE A GREAT FUTURE. 'MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).'" pic.twitter.com/yDhOMuXGQb — Disclose.tv (@disclosetv) March 6, 2026

(Telegraf)