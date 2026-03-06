Tramp poslao oštru poruku Teheranu: Neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje!

Izvor:
06.03.2026
Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži, gdje je poručio da "neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje".
"Nakon toga, i izbora velikog i prihvatljivog vođe (vođa), mi, i mnogi naši divni i veoma hrabri saveznici i partneri, neumorno ćemo raditi da vratimo Iran sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikada prije", napisao je Tramp na "Trut Soušal". Tramp je dodao da će Iran imati sjajnu budućnost. Učinimo Iran ponovo velikim (MIGA)", poručio je Tramp.
JUST IN - Trump: "No deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER! IRAN WILL HAVE A GREAT FUTURE. 'MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).'" pic.twitter.com/yDhOMuXGQb— Disclose.tv (@disclosetv) March 6, 2026
