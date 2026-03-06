Logo
Tramp poslao oštru poruku Teheranu: Neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje!

ATV

06.03.2026

15:13

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"
Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži, gdje je poručio da "neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje".

"Nakon toga, i izbora velikog i prihvatljivog vođe (vođa), mi, i mnogi naši divni i veoma hrabri saveznici i partneri, neumorno ćemo raditi da vratimo Iran sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikada prije", napisao je Tramp na "Trut Soušal". Tramp je dodao da će Iran imati sjajnu budućnost. Učinimo Iran ponovo velikim (MIGA)", poručio je Tramp.

(Telegraf)

