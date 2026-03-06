Evropska komisija, u dogovoru sa Hrvatskom, pokušava da omete isporuke ruske nafte Mađarskoj preko mora, iako su te isporuke zakonite, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Brisel se sramotno dogovara sa Hrvatima u pokušaju da ometa isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko mora. Postoji jasan i opravdan stav EU i u skladu sa odlukama EU, Mađarska i Slovačka mogu da kupuju rusku naftu sve dok nije moguća isporuka naftovodom", napomenuo je Sijarto.

On je rekao da je Evropska komisija odgovorila na pismo Mađarske i Slovačke u vezi sa blokadom naftovoda "Družba", ali da nije podržala te dvije članice EU, već je stala na stranu Kijeva.