Sijarto: Hrvatska i Evropska komisija pokušavaju da ometaju isporuku nafte

Izvor:

SRNA

06.03.2026

14:21

Сијарто: Хрватска и Европска комисија покушавају да ометају испоруку нафте
Foto: ATV

Evropska komisija, u dogovoru sa Hrvatskom, pokušava da omete isporuke ruske nafte Mađarskoj preko mora, iako su te isporuke zakonite, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Brisel se sramotno dogovara sa Hrvatima u pokušaju da ometa isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko mora. Postoji jasan i opravdan stav EU i u skladu sa odlukama EU, Mađarska i Slovačka mogu da kupuju rusku naftu sve dok nije moguća isporuka naftovodom", napomenuo je Sijarto.

On je rekao da je Evropska komisija odgovorila na pismo Mađarske i Slovačke u vezi sa blokadom naftovoda "Družba", ali da nije podržala te dvije članice EU, već je stala na stranu Kijeva.

Peter Sijarto

Mađarska

Nafta

