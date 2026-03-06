Logo
Proljećni umor je stvaran: Nutricionista otkriva koje namirnice podižu serotonin

06.03.2026

14:14

Умор
Foto: Pexels

Iako se proljeće vezuje za buđenje prirode, duže dane i više sunca, mnogi ljudi upravo tada osjećaju pad energije. Umor, bezvoljnost, manjak koncentracije i blaga razdražljivost česti su pratioci prelaska iz zime u topliji dio godine. Stručnjaci to nazivaju „proljećni umor”, a jedan od ključnih faktora koji utiče na raspoloženje jeste serotonin.

Serotonin je neurotransmiter poznat kao „hormon sreće”, jer igra važnu ulogu u regulaciji raspoloženja, sna i apetita. Dobra vijest je da određene namirnice mogu podstaći njegovo lučenje i pomoći tijelu da se lakše prilagodi sezonskim promjenama, a nutricionisti ističu da je ključ u pravilnom izboru hrane, ali i u ravnoteži obroka.

Hrana bogata triptofanom – osnova dobrog raspoloženja

Triptofan je aminokiselina iz koje organizam proizvodi serotonin. Namirnice bogate triptofanom su:

  • Jaja
  • Ćuretina i piletina
  • Losos i tuna
  • Mlijeko, jogurt i sirevi
  • Orašasti plodovi
  • Sjeme bundeve i suncokreta

Kada se ove namirnice kombinuju sa složenim ugljenim hidratima organizam efikasnije koristi triptofan.

Tamna čokolada – mali saveznik dobrog raspoloženja

Kvalitetna tamna čokolada (sa minimum 70% kakaa) podstiče lučenje serotonina i endorfina. Nutricionisti savjetuju da je konzumirate umjereno do dvije kockice dnevno dovoljne su da poprave raspoloženje bez viška kalorija.

Banane i sezonsko voće

Banane su prirodan izvor vitamina B6, koji učestvuje u sintezi serotonina. Uz to, proljećno voće poput jagoda i kivija bogato je vitaminom C, koji smanjuje nivo stresa i jača imunitet, često oslabljen tokom prelaznih perioda.

Fermentisana hrana i zdravlje crijeva

Sve više istraživanja potvrđuje da se veliki dio serotonina proizvodi u crijevima. Zbog toga su fermentisane namirnice poput kefira, jogurta, kiselog kupusa i drugih probiotskih proizvoda izuzetno važne za mentalno zdravlje. Zdrava crijevna flora direktno utiče na stabilnije raspoloženje.

Ceca 1

Scena

Ova čuvena balada je bila namijenjena Ceci: Istinu otkrila nakon 30 godina

Ne zaboravite na sunce i kretanje

Ishrana je samo dio slagalice. Izlaganje prirodnoj svjetlosti, lagana fizička aktivnost i boravak napolju dodatno stimulišu proizvodnju serotonina i pomažu organizmu da se „probudi” zajedno sa prirodom. Ako se, uprkos promeni ishrane i zdravim navikama, osjećaj bezvoljnosti zadrži duže vrijeme ili se pogorša, preporučuje se konsultacija sa ljekarom, jer dugotrajan pad raspoloženja može ukazivati na ozbiljnije stanje, piše Politika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (0)
