Proljećni umor je stvaran: Nutricionista otkriva koje namirnice podižu serotonin

Iako se proljeće vezuje za buđenje prirode, duže dane i više sunca, mnogi ljudi upravo tada osjećaju pad energije. Umor, bezvoljnost, manjak koncentracije i blaga razdražljivost česti su pratioci prelaska iz zime u topliji dio godine. Stručnjaci to nazivaju „proljećni umor”, a jedan od ključnih faktora koji utiče na raspoloženje jeste serotonin.

Serotonin je neurotransmiter poznat kao „hormon sreće”, jer igra važnu ulogu u regulaciji raspoloženja, sna i apetita. Dobra vijest je da određene namirnice mogu podstaći njegovo lučenje i pomoći tijelu da se lakše prilagodi sezonskim promjenama, a nutricionisti ističu da je ključ u pravilnom izboru hrane, ali i u ravnoteži obroka.

Hrana bogata triptofanom – osnova dobrog raspoloženja

Triptofan je aminokiselina iz koje organizam proizvodi serotonin. Namirnice bogate triptofanom su:

Jaja

Ćuretina i piletina

Losos i tuna

Mlijeko, jogurt i sirevi

Orašasti plodovi

Sjeme bundeve i suncokreta

Kada se ove namirnice kombinuju sa složenim ugljenim hidratima organizam efikasnije koristi triptofan.

Tamna čokolada – mali saveznik dobrog raspoloženja

Kvalitetna tamna čokolada (sa minimum 70% kakaa) podstiče lučenje serotonina i endorfina. Nutricionisti savjetuju da je konzumirate umjereno do dvije kockice dnevno dovoljne su da poprave raspoloženje bez viška kalorija.

Banane i sezonsko voće

Banane su prirodan izvor vitamina B6, koji učestvuje u sintezi serotonina. Uz to, proljećno voće poput jagoda i kivija bogato je vitaminom C, koji smanjuje nivo stresa i jača imunitet, često oslabljen tokom prelaznih perioda.

Fermentisana hrana i zdravlje crijeva

Sve više istraživanja potvrđuje da se veliki dio serotonina proizvodi u crijevima. Zbog toga su fermentisane namirnice poput kefira, jogurta, kiselog kupusa i drugih probiotskih proizvoda izuzetno važne za mentalno zdravlje. Zdrava crijevna flora direktno utiče na stabilnije raspoloženje.

Ne zaboravite na sunce i kretanje

Ishrana je samo dio slagalice. Izlaganje prirodnoj svjetlosti, lagana fizička aktivnost i boravak napolju dodatno stimulišu proizvodnju serotonina i pomažu organizmu da se „probudi” zajedno sa prirodom. Ako se, uprkos promeni ishrane i zdravim navikama, osjećaj bezvoljnosti zadrži duže vrijeme ili se pogorša, preporučuje se konsultacija sa ljekarom, jer dugotrajan pad raspoloženja može ukazivati na ozbiljnije stanje, piše Politika.