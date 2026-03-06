Reagujte na vrijeme: Ovi simptomi ukazuju na ozbiljno oboljenje

Tumori nadbubrežnih žlezda spadaju među rijeđe promene u organizmu, ali mogu imati snažan uticaj na zdravlje jer ove male žlezde iznad bubrega proizvode hormone koji regulišu krvni pritisak, metabolizam, nivo šećera u krvi i odgovor organizma na stres. U većini slučajeva promene na nadbubrežnim žlezdama otkriju se slučajno, tokom pregleda abdomena ili snimanja zbog nekog drugog razloga, ali ponekad tijelo ipak šalje signale koje ne bi trebalo ignorisati.

Prvi simptomi

Prema procjenama iz medicinske literature, promjene na nadbubrežnim žlijezdama nalaze se kod nekoliko procenata odraslih osoba, posebno posle četrdesete godine života. Većina tih promjena je benigna i ne zahtijeva operaciju, ali je važno da se svaka otkrivena promena pažljivo procjeni kako bi se utvrdilo da li proizvodi hormone ili nosi rizik po zdravlje. Na moguće simptome na Instagram nalogu upozorava dr Branislav Rovčanin, specijalista opšte hirurgije.

Zdravlje Grip i dalje hara: Evo kako se pravilno liječiti ukoliko osjetite simptome

"Tumori nadbubrežne žlezde najčešće ne daju simptome, ali postoje znakovi na koje treba obratiti pažnju. Ako imate neobjašnjivo visok krvni pritisak koji se teško kontroliše, iznenadne glavobolje, znojenja, ubrzan puls, razvoj gojaznosti, to može biti signal da nadbubrežna žlijezda luči previše hormona. Takođe nagli porast tjelesne mase, slabost mišića, pojava modrica bez razloga, pa čak i maljavosti kod žena, mogu ukazivati na hormonski aktivan tumor", otkriva dr Rovčanin.

Nadbubrežne žlijezde luče više važnih hormona, među kojima su kortizol, aldosteron i adrenalin. Kada tumor dovede do njihove prekomerne proizvodnje, mogu se javiti različiti simptomi, od povišenog krvnog pritiska i ubrzanog rada srca do promjena u telesnoj težini i izgledu kože.

Slučajan nalaz koji zahtijeva dodatnu provjeru

Doktor Rovčanin objašnjava da se u velikom broju slučajeva promjene na nadbubrežnim žlijezdama otkrivaju sasvim slučajno.

"U većini slučajeva se otkriju slučajno, tokom rutinskog pregleda abdomena ili skenera zbog neke druge tegobe. Zato je važno da se svaka promjena nadbubrežnih žlijezdi dalje obradi i procjeni, kako bi se na vreme prepoznalo da li je potrebna terapija ili čak operacija. Ako imate simptome koji se ne mogu objasniti uobičajenim razlozima, konsultujte se sa ljekarom i obavite ultrazvuk ili dodatnu dijagnostiku", poručuje doktor Branislav Rovčanin.

Ljekari naglašavaju da sama činjenica da je promjena otkrivena na nadbubrežnoj žlijezdi ne znači automatski i ozbiljnu bolest. Međutim, dodatna dijagnostika, koja može uključivati laboratorijske analize hormona i detaljnija snimanja, pomaže da se utvrdi da li je promjena hormonski aktivna i da li zahtijeva praćenje ili liječenje, prenosi Kurir.