Puni se novčanik: Ovaj znak do aprila zaboravlja besparicu

Autor:ATV
06.03.2026
12:40
Komentari:0
Do aprila prazan novčanik postaje prošlost jer vam zvijezde otvaraju put ka bogatstvu - mart je vaš sudbinski preokret.
Bikovi, spremite se jer do prvog aprila ispraznićete fioke sa neplaćenim računima. Stiže novac koji pokriva sve rupe iz prošlosti, i dok se ostali znaci bore sa troškovima i inflacijom, vama se otvaraju nebeska vrata. Uplata koja mijenja sve planove za proleće je na putu, i to nije malo.
Već od sredine marta počećete da osjećate promijeni u novčaniku, a do početka aprila saldo na računu će izgledati onako kako ste samo sanjali. Zaostale plate, nasljedstvo, iznenadni poslovni prijedlog koji donosi ozbiljnu zaradu – stiže novac iz svih pravaca odjednom.
Ono što je godinama bilo zakočeno, sada kreće da se odmotava nevjerovatnom brzinom. Bikovi će osetiti da im se pare prosto lepe za ruke, bilo kroz povraćaje poreza, stare dugove koji se vraćaju ili poslovne prilike koje dolaze bez najave.
Zdravlje
Grip i dalje hara: Evo kako se pravilno liječiti ukoliko osjetite simptome
Ne začudite se ako vam se javi osoba koja vam odavno duguje novac i vrati sve do posljednje pare sa kamatom. Ovo je mjesec kada se rješavaju krupna imovinska pitanja koja su vas kočila godinama.
Planirate prodaju nekretnine ili automobila? Sada je pravi trenutak – i tu takođe stiže novac odakle niste ni očekivali.
Da vam se ovaj novac ne bi izvukao kroz prste kao pesak, zapamtite tri stvari.
Ne pričajte nikome koliko ste zaradili dok novac ne legne na račun – tuđa zavist može pokvariti i najjaču sreću.
Čim prve pare stignu, zatvorite sve dugove prema bankama i prijateljima. Čist račun donosi mirnu glavu i otvara put za još veće bogatstvo.
I na kraju, nemojte sve potrošiti na sitnice. Jedan dio sklonite sa strane ili uložite u posao koji vam već dugo leži na pameti.
Bikovi koji budu hrabri i ne budu se plašili uspeha osjetiće punu snagu ovog sudbinskog preokreta. Ponudi li vam se nova prilika za zaradu, ne govorite „razmisliću“ – kažite „može“ odmah, jer zvijezde vole one koji znaju da prepoznaju dar kad im se ponudi na dlanu.
Do kraja marta stiže novac koji će promeniti sve, i vi ste jedini znak u horoskopu koji se ne pita kako će izgurati do plate. Jedini vaš problem biće kako da rasporedite svo to bogatstvo koje vam se izlilo pred noge.
Uživajte u svakom dinaru jer ste ga pošteno zaslužili, prenosi Krstarica.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
40
16
39
16
20
16
16
16
09
Trenutno na programu