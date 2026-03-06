Puni se novčanik: Ovaj znak do aprila zaboravlja besparicu

Do aprila prazan novčanik postaje prošlost jer vam zvijezde otvaraju put ka bogatstvu - mart je vaš sudbinski preokret.

Bikovi, spremite se jer do prvog aprila ispraznićete fioke sa neplaćenim računima. Stiže novac koji pokriva sve rupe iz prošlosti, i dok se ostali znaci bore sa troškovima i inflacijom, vama se otvaraju nebeska vrata. Uplata koja mijenja sve planove za proleće je na putu, i to nije malo.

Već od sredine marta počećete da osjećate promijeni u novčaniku, a do početka aprila saldo na računu će izgledati onako kako ste samo sanjali. Zaostale plate, nasljedstvo, iznenadni poslovni prijedlog koji donosi ozbiljnu zaradu – stiže novac iz svih pravaca od‌jednom.

Novac se lijepi za vas kao nikada prije

Ono što je godinama bilo zakočeno, sada kreće da se odmotava nevjerovatnom brzinom. Bikovi će osetiti da im se pare prosto lepe za ruke, bilo kroz povraćaje poreza, stare dugove koji se vraćaju ili poslovne prilike koje dolaze bez najave.

Ne začudite se ako vam se javi osoba koja vam odavno duguje novac i vrati sve do posljednje pare sa kamatom. Ovo je mjesec kada se rješavaju krupna imovinska pitanja koja su vas kočila godinama.

Planirate prodaju nekretnine ili automobila? Sada je pravi trenutak – i tu takođe stiže novac odakle niste ni očekivali.

Tri pravila da sačuvate ovaj dar

Da vam se ovaj novac ne bi izvukao kroz prste kao pesak, zapamtite tri stvari.

Ne pričajte nikome koliko ste zaradili dok novac ne legne na račun – tuđa zavist može pokvariti i najjaču sreću.

Čim prve pare stignu, zatvorite sve dugove prema bankama i prijateljima. Čist račun donosi mirnu glavu i otvara put za još veće bogatstvo.

I na kraju, nemojte sve potrošiti na sitnice. Jedan dio sklonite sa strane ili uložite u posao koji vam već dugo leži na pameti.

Sreća ne dolazi sama – morate je zgrabiti

Bikovi koji budu hrabri i ne budu se plašili uspeha osjetiće punu snagu ovog sudbinskog preokreta. Ponudi li vam se nova prilika za zaradu, ne govorite „razmisliću“ – kažite „može“ odmah, jer zvijezde vole one koji znaju da prepoznaju dar kad im se ponudi na dlanu.

Do kraja marta stiže novac koji će promeniti sve, i vi ste jedini znak u horoskopu koji se ne pita kako će izgurati do plate. Jedini vaš problem biće kako da rasporedite svo to bogatstvo koje vam se izlilo pred noge.

Uživajte u svakom dinaru jer ste ga pošteno zaslužili, prenosi Krstarica.