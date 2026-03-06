Sve o slučaju Vlade Đajića: Akt nezakonit, vraćanje na mjesto direktora nije predmet spora

Akt kojim je Vlada Republike Srpske razriješila Vladu Đajića dužnosti direktora Univerzitetsko-kliničkog centra nije zakonit jer Vlada nije navela obrazloženje za smjenu, utvrdio je to Okružni sud u Banjaluci.

Presudom, koja je iz Okružnog suda dostavljena na uvid portalu ATV-a, nije utvrđeno da razlozi smjene Đajića nisu zakoniti nego da uopšte nisu navedeni. Vlada Srpske tako ima 30 dana da odluči o smjeni na zakonit način, kako je sud objasnio, uvažavajući pravno shvatanje suda i primjedbe suda u pogledu postupka.

Umjesto razloga, Vlada je u odluci o razrješenju, kako je Sud utvrdio, navela samo članove zakona koji propisuju imenovanje i razrješenje direktora UKC-a.

Republika Srpska Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

"Tužena u osporenom aktu nije navela u kakvoj su vezi ove zakonske odredbe sa razrješenjem tužioca dužnosti direktora JZU UKC RS, i prije isteka mandata, tako da se iz obrazloženja osporenog akta ne može zaključiti (nisu navedeni razlozi) zašto je odlučeno na način kao u dispozitivu ovog akta, a samim tim se ne može ispitati ni pravilnost, ni zakonitost ovog akta od strane suda", navodi se u presudi.

Sud nije odlučio o tome da Vlado Đajić mora da bude vraćen na mjesto direktora Kliničkog centra, jer kako je pojašnjeno za ATV iz Okružnog suda u Banjaluci, eventualno vraćanje tužioca na dužnost uopšte nije predmet spora o kojem su odlučivali.

Konferencija za medije Vlade Đajića očigledno je bila proslava pobjede nad Vladom, za koju, u trenutku kad nas je Đajić okupio ispred Narodne skupštine, još nismo bili sigurni šta zapravo znači, pa smo pažljivo slušali kako doktor drži vaspitno slovo o tome kako u Republici Srpskoj, za koju se borio, zbog naše djece, moraju da vladaju pravo i zakon, te kako odluke suda moraju da se poštuju.

"I to je definitivni dokaz da sam radio po zakonu, da sam radio po pravilima struke, da sam čist i nevin, i to smo znali i ja i stanovnici i hvala svima koji su me podržavala ova tri mjeseca otkada sam smijenjen i davali podršku onom što sam uradio, a uradio sam puno", rekao je Đajić.

Čestitke doktoru Vladi Đajiću na svemu dobrom što je uradio, ali istina u vezi s presudom Okružnog suda malo je drugačija. Okružni sud se nijednim slovom nije bavio zakonitošću rada Vlade Đajića, ni njegovom strukom, ni njegovom nevinošću, ni čistotom.

Sud se, kako presuda ispisuje, bavio isključivo zakonitošću načina na koji je smijenjen, čak ne ni zakonitošću razloga zbog kojih je smijenjen – jer razlozi, kao što je navedeno – uopšte nisu navedeni. Pitali smo Vladu - Srpske šta će biti s Vladom – Đajićem. Kratko su nam napisali da nisu zaprimili presudu i da je ne mogu komentarisati. Iako nisu navedeni u aktu koji je potpisao o razrješenju, premijer je javnosti već na dan odluke obrazložio Đajićevu smjenu.

"Ne želim da spekulišem, gospodin Đajić će imati priliku da dokaže ono što tvrdi, međutim sama činjenica kontakta sa licima koja su iz kriminalnog miljea će imati nultu tačku tolerancije kada je u pitanju Vlada Republike Srpske kada je u pitanju bilo koji funkcioner i službenik vezan za Vladu Republike Srpske", rekao je 19. novembar 2025. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Gospodin Đajić već je ispitan kao svjedok u predmetu jedna kesa, jedan čovjek u bijelom mantilu i jedan iz kriminalnog miljea, ali istraga je do današnjeg dana, kako je odgovoreno ATV-u iz Okružnog tužilaštva u Banjaluci, „u radu i u fazi provjera“, najvjerovatnije zbog toga što drugi akter – koji nije u bijelom mantilu – nije dostupan istražnim organima. Kao što između ostalog, nije dostupna ni kesa.

Vlado Đajić, kaže sam za sebe, ostaje tu da se bori za narod, za pravdu, za razvoj Republike, za stabilnost sistema i za poštovanje zakona. Uslijedilo je logično pitanje o kojem se ovih dana rađa organsko, ali i stvara vještačko interesovanje: Da li će Vlado Đajić svojim putem, odnosno putem SNS-a, odnosno Snage naroda Srpske, kako se ovih dana već spekuliše o nazivu stranke.

"Sve ću odgovarati kad se Vlada očituje na ovo", rekao je Đajić.

Nije jasno kako bi Đajić htio da se Vlada očituje, jer je i sam danas rekao da cilj nije da Vlado Đajić bude direktor Kliničkog centra. Na pitanje da li odluka Vlade ima veze s osnivanjem političke partije, Đajić kaže „Hvala vam“.

Priču o osnivanju stranke podgrijavaju nekad Đajićevi protivnici iz opozicije, danas najglasnija podrška. Saopštavaju ekskluzivne detalje o tome kako je Đajiću već odbijeno da registruje novu stranku u sudu. Kako ATV saznaje, bar kad je Banjaluka u pitanju, Đajić nikad nije predao nijedan dokument za registraciju stranke. Treće pitanje u vezi sa strankom bilo je generičko i bez odrednice na koju partiju se odnosi.

"Pusti partiju... Hvala vam svima na podršci...", poručuje Đajić.

„Pusti partiju“. To je reakcija nekad predsjednika Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i trenutnog člana SNSD-a, bar prema informacijama koje do montaže ovog priloga ni Vlado Đajić, ni SNSD nisu porekli.

„Pusti partiju“ odgovor je čovjeka zbog kojeg su po hodnicima Đajićevog kliničkog centra, ali i Đajićeve Banjaluke donedavno kukali doktori, sestre, pomoćni radnici, pacijenti, dobavljači, građani jer je SNSD-ova članska kartica bila pokriće za sva dobra djela, ali i nedjela, te otvarala vrata koja je – ili trebalo da budu svakako otvorena po pravu i zakonu, ili nije trebalo da budu otvorena uopšte.

Dio tih ljudi danas ga hvali jer je mnogo uradio za ljude, ili sažaljeva kao čovjeka kojeg je SNSD pustio niz vodu, ili slavi kao čovjeka koji je plivao uzvodno u odnosu na neke bitne ljude u SNSD-u. Rijetko se ko danas zapita šta bi s tom bijelom kesom, šta god da je bilo u njoj, a i u vezi s njom.

Ućutali su se čak i Drinić i Stanivuković, kojim je, prema tvrdnjama ovog drugog bila namijenjena sporna kesa i čiji je Pokret sigurna Srpska podnio krivičnu prijavu protiv Đajića. Svakog čuda tri dana dosta. Ne bi bilo iznenađujuće da Vladi bude trebalo i manje od ta tri dana da Đajića ponovo smijeni – ovaj put zakonito.