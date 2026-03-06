Sastanak Željke Cvijanović sa izraelskim ambasadorom u SAD-u

U Vašingtonu je u održan sastanak srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa ambasadorom Izraela u SAD Jehielom Lajterom.

"Koristan i konstruktivan sastanak sa ambasadorom Države Izrael u Sjedinjenim Američkim Državama Jehielom Lajterom. Tokom sastanka, razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj i Izraelu.

Informisala sam sagovornika o političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u BiH, kao i borbi Republike Srpske da očuva svoju ustavnu poziciju.

Izrazila sam očekivanje da će dosadašnja dobra saradnja između Republike Srpske i Izraela, zasnovana na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama srpskog i jevrejskog naroda, biti nastavljena i u budućnosti", navela je Cvijanović.