Cvijanović i Kovačević u Vašingtonu na samitu Saveza suverenih nacija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević prisustvuju Samitu saveza suverenih nacija.
Cvijanović i Kovačević prisustvuju Samitu na poziv članice Predstavničkog doma Kongresa Ane Pauline Lune.
Učesnicima konferencije se obratio predsjedavajući Predstavničkog doma američkog Kongresa Majk Džonson.
