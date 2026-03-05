Logo
Cvijanović i Kovačević u Vašingtonu na samitu Saveza suverenih nacija

ATV

05.03.2026

15:07

Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević prisustvuju Samitu saveza suverenih nacija.

Cvijanović i Kovačević prisustvuju Samitu na poziv članice Predstavničkog doma Kongresa Ane Pauline Lune.

Samit suverenih nacija

Učesnicima konferencije se obratio predsjedavajući Predstavničkog doma američkog Kongresa Majk Džonson.

Samit suverenih nacija
