Srbi u Njemačkoj na mukama: Već se osjećaju posljedice rata

Izvor:

Informer

05.03.2026

16:30

Zbog krize na Bliskom istoku i ratnog stanja u pojedinim zemljama već se osjećaju posljedice, a među njima je i Njemačka, gdje su cijene goriva porasle preko noći.

Prema riječima naših ljudi koji žive i rade u Njemačkoj, nakon što je počeo rat na Bliskom istoku, za kratko vrijeme sve je poskupjelo - od goriva do osnovnih namirnica za život.

To je uslovilo i skok cijena gasa i nafte na svjetskim berzama koje su porasle za oko 10 odsto i dostigle 80 dolara po barelu.

Gorivo

Ekonomija

Sve bliže 3 KM: Ponovo raste cijena goriva

Cijena goriva je ovdje porasla preko noći za 40 do 50 centi.

"Slike sa auto- puta koje vidim pokazuju da gorivo ide čak i do 2,5 evra. Da li je ovo igra moćnika da sirotinja bude još veća sirotinja, a da bogati budu još bogatiji?", naveo je na TikTok kanalu "Balkanac u Njemačkoj".

Prema njegovim riječima, ovo nije postepeni rast cijena, već "otimanje" od običnog naroda.

- Ako znamo da cijene derivata diktiraju cijene i hrane, i pića, i garderobe, i svega, to znači da će u budućnosti sve da poskupi. Ipak mislim da je ovo samo igra moćnika i da nema nikakve veze sa ratom", priča on.

(Informer)

