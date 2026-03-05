Srbi u Njemačkoj na mukama: Već se osjećaju posljedice rata

Izvor:
Informer
05.03.2026
16:30
Komentari:0
Zbog krize na Bliskom istoku i ratnog stanja u pojedinim zemljama već se osjećaju posljedice, a među njima je i Njemačka, gdje su cijene goriva porasle preko noći.
Prema riječima naših ljudi koji žive i rade u Njemačkoj, nakon što je počeo rat na Bliskom istoku, za kratko vrijeme sve je poskupjelo - od goriva do osnovnih namirnica za život.
To je uslovilo i skok cijena gasa i nafte na svjetskim berzama koje su porasle za oko 10 odsto i dostigle 80 dolara po barelu.
Ekonomija
Sve bliže 3 KM: Ponovo raste cijena goriva
Cijena goriva je ovdje porasla preko noći za 40 do 50 centi.
"Slike sa auto- puta koje vidim pokazuju da gorivo ide čak i do 2,5 evra. Da li je ovo igra moćnika da sirotinja bude još veća sirotinja, a da bogati budu još bogatiji?", naveo je na TikTok kanalu "Balkanac u Njemačkoj".
Prema njegovim riječima, ovo nije postepeni rast cijena, već "otimanje" od običnog naroda.
- Ako znamo da cijene derivata diktiraju cijene i hrane, i pića, i garderobe, i svega, to znači da će u budućnosti sve da poskupi. Ipak mislim da je ovo samo igra moćnika i da nema nikakve veze sa ratom", priča on.
Ekonomija
1 god0
Svijet
1 god0
Scena
1 god0
Ekonomija
2 god0
Najnovije
Najčitanije
19
36
19
31
19
29
19
25
19
24
Trenutno na programu