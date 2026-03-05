Logo
Predsjednik Azerbejdžana diže vojsku: Alijev poslao jasnu poruku Iranu

05.03.2026

15:41

Предсједник Азербејџана диже војску: Алијев послао јасну поруку Ирану

Predsjednik Azerbejdžana naređuje oružanim snagama da budu u "najvišem stepenu borbene gotovosti" povodom navodnog napada dronom u regionu Nahčivan.

Ilham Alijev, predsjednik Azerbejdžana, sazvao je u četvrtak bezbjednosni sastanak povodom navodnog napada dronom u regionu Nahčivan i u govoru izjavio da će "svaka neprijateljska sila osjetiti punu moć naše ‘Gvozdene pesnice’".

Oružane snage Irana negirale su da su lansirale dronove na teritoriju Azerbejdžana. Ipak, Alijev je rekao da Azerbejdžan "najoštrije osuđuje ovaj gnusni teroristički čin" i da je njegova vlada pozvala iranskog ambasadora u Ministarstvo spoljnih poslova u Bakuu.

"Odgovorni moraju biti privedeni pravdi bez odlaganja", rekao je. "Iranska strana mora da pruži zvanično objašnjenje Azerbejdžanu, uputi izvinjenje i obezbjedi da počinioci budu krivično odgovorni."

Alijev je izjavio da su oružane snage Azerbejdžana "stavljene u najviši stepen borbene gotovosti i spremne su da sprovedu sve potrebne operacije".

"Nećemo tolerisati ovaj ničim izazvan čin terora i agresije protiv Azerbejdžana", rekao je Alijev.

