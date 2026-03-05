Bivši ruski senator povezan sa Epstinom pronađen mrtav

Bivši ruski senator Umar Džabrailov, čije se ime pojavljivalo u dokumentima povezanim sa Džefrijem Epštajnom, pronađen je mrtav u Moskvi.

Ruski državni mediji su javili da je 67-godišnji Džabrailov pronađen mrtav juče u stambenom kompleksu u centru grada sa pištoljem pored sebe. Neimenovani policijski izvori opisali su slučaj kao samoubistvo, izvještava Newsweek .

Istraga smrti

Prema TASS-u, Džabrailov je prebačen u bolnicu, ali ljekari nisu uspjeli da ga spasu. Isti izvor je rekao da je Džabrailov ranije bio hospitalizovan nakon pokušaja samoubistva 2020. godine. Policija je saopštila da u njegovoj smrti „nema elemenata krivičnog djela“.

„Incident je pod istragom. Nema elemenata krivičnog djela. Motivi samoubistva se istražuju“, rekao je policijski izvor agenciji TASS. Ruske vlasti će nastaviti da istražuju okolnosti Džabrailovljeve smrti.

Prepiska sa Gislen Maksvel

Ime Umara Džabrailova pronađeno je u nedavno objavljenim Epštajnovim dokumentima zbog imejlova koje je razmjenio sa Gislen Maksvel, osuđenom saradnicom Džefrija Epštajna, 2001. godine. U maju te godine, Džabrailov joj je napisao: „Draga Gislen, vratio sam se iz Londona i planiram da budem u Moskvi. Zaista želim da te vidim, ali moram da znam tačno kada stižeš, jer želim da se brinem o tebi i organizujem prijem. Želim ti sve najbolje! Umare.“

Maksvel je sljedećeg dana odgovorio: „Umare, žao mi je što nismo mogli da dođemo prošle nedjelje. Naši planovi su se promjenili i završili smo u Francuskoj.“ Dodala je da uskoro planira putovanje u Moskvu i pitala: „Hoćeš li biti tamo i možemo li se vidjeti?“

Gislejn Maksvel trenutno služi zatvorsku kaznu u SAD nakon što je proglašena krivom za pomaganje Epštajnu u seksualnom zlostavljanju maloljetnih djevojčica. Njeno samo pominjanje u dokumentima ne podrazumeva bilo kakvu krivicu ili vezu sa Epštajnovim zločinima.

Džabrailov, koji se kandidovao za predsednika Rusije 2000. godine, komentarisao je prepisku rekavši da Maksvela smatra prijateljem. „Bili smo prijatelji i ljeto smo proveli zajedno na različitim mjestima u Evropi“, citirao ga je ruski novinski portal NEWS.Ru. „To je sve. Prijateljska poruka od poznanika sa kojim sam se tada družio.“

Prijateljstvo sa američkim zvijezdama

Džabrailov je takođe dospio u vijesti zbog svog prijateljstva sa Šonom „Didijem“ Kombsom. Nakon što je u novembru 2024. godine ispitivan o njihovoj vezi, na Telegramu je objasnio da se sprijateljio sa Kombsom, kao i sa Bijonse i Džej Zijem, na Filmskom festivalu u Kanu.

„Moja jahta se slučajno našla usidrena pored njihove. Postali smo prijatelji i kasnije smo počeli zajedno da posećujemo razne događaje“, napisao je. Osvrćući se na optužbe protiv Kombsa, dodao je: „Nije bilo nikakvih 'žurki sa naftom' niti bilo kakvih drugih sumnjivih stvari.“

„Uprkos svim skandalima i glasinama o kojima se sada piše u medijima, nisam primjetio ništa loše tokom našeg zajedničkog vremena. Vidio sam u njima ne samo zvijezde, već prave profesionalce u svom poslu, kreativne, talentovane i energične ljude“, zaključio je Džabrailov. Uhapšen je 2017. godine nakon što je pucao iz dekorativnog pištolja u hotelu „Četiri sezona“ u Moskvi.