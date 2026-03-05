Uznemirujući snimci: Raketa pala na bolnicu s bebama

Autor:ATV
Gandijeva bolnica u centru Teherana teško je oštećena u vazdušnim napadima koje su, prema iranskim izvještajima, izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.
Snimci sa mjesta napada su uznemirujući.
Bolničke vlasti su saopštile da je specijalizovani centar za vantjelesnu oplodnju gotovo potpuno uništen, prenosi TV "Pres".
U napadu je pogođena i obližnja stambena zgrada, dok su medicinski radnici hitno evakuisali novorođenčad iz inkubatora.
Hospital with newborns hit in Bushehr, Iran.— Parody Jeff (@BackupJeffx) March 4, 2026
Iranian Red Crescent workers show the destroyed neonatal ward.
Israel did this.
Again, Hospitals and schools.
pic.twitter.com/N4Mz5sHJaJ
Snimci objavljeni nakon napada prikazuju medicinsko osoblje kako premješta bebe u kola Hitne pomoći, dok su pripadnici iranskog Crvenog polumjeseca izvlačili novorođenčad iz oštećenih bolničkih prostorija.
Portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur rekao je da su pacijenti i medicinsko osoblje bili primorani da napuste bolnicu nakon eksplozija u njenoj blizini.
"Pacijente su negovatelji nosili u naručju dok su izlazili na ulice ispunjene dimom nakon eksplozija projektila u blizini bolnice", naveo je Kermanpur u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema dostupnim informacijama, napadi su pogodili i druge medicinske ustanove u Teheranu, uključujući bolnice Hatam al-Anbija i Motahari.
🚫🌟🕶️ | Nurses are transferring premature babies after an Israeli bombing of the children's ward at a hospital in Tehran.#Trending #Iran #Dubai #BREAKING pic.twitter.com/b3g1bFqcCz— The Reaction Hub (@thereactionhub_) March 5, 2026
U južnom gradu Ahvazu nekoliko projektila je palo u blizini bolnice Abuzar, zbog čega je hitno evakuisan 21 pacijent, među njima i bolesnici na intenzivnoj njezi.
Za njihovo premještanje angažovano je 30 vozila Hitne pomoći.
Izvještaji navode da su pogođene i tri baze za hitnu medicinsku pomoć u Sarabu, Čabaharu i Hamedanu.
Članica iranskog parlamenta i parlamentarne komisije za zdravlje Fatemeh Mohamad Beigi rekla je da je tokom napada oštećeno ili uništeno pet bolnica i medicinskih centara.
"Ovaj nezakoniti čin agresije doveo je do razaranja zdravstvenih ustanova, kao i do povreda među studentima i lokalnim stanovništvom", navela je ona u saopštenju.
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je napade na civilnu infrastrukturu, ističući da ciljanje medicinskih i obrazovnih ustanova predstavlja kršenje humanitarnih principa.
On je pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje i osudi takve napade.
Don't just investigate the girls' school, investigate the attack on the Gandhi Hospital neonatal ward. Investigate the Gaza girls and the Epstein-File girls.— Amelia 🇧🇷 (@Af66Hadi3) March 4, 2026
A child-killing, cannibalistic regime pic.twitter.com/ZR9kgQcc5Z
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus izrazio je zabrinutost zbog oštećenja Gandijeve bolnice, naglašavajući da zdravstvene ustanove moraju da budu zaštićene u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom.
"Moraju da se preduzmu svi napori kako bi se spriječilo da zdravstvene ustanove budu uvučene u sukob", naveo je Gebrejesus.
Joint US-Israeli aggressions targeted multiple Iranian cities, severely damaging hospitals, schools, and residential areas. — VPol (@VocalPolitics1) March 4, 2026
￭ Gandhi Hospital in Tehran and Abuzar Children’s Hospital in Ahvaz sustained significant structural and functional damage, including destruction of the… pic.twitter.com/bDTzUdjzDb
