Uznemirujući snimci: Raketa pala na bolnicu s bebama

Gandijeva bolnica u centru Teherana teško je oštećena u vazdušnim napadima koje su, prema iranskim izvještajima, izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Snimci sa mjesta napada su uznemirujući.

Bolničke vlasti su saopštile da je specijalizovani centar za vantjelesnu oplodnju gotovo potpuno uništen, prenosi TV "Pres".

U napadu je pogođena i obližnja stambena zgrada, dok su medicinski radnici hitno evakuisali novorođenčad iz inkubatora.

Hospital with newborns hit in Bushehr, Iran.



Iranian Red Crescent workers show the destroyed neonatal ward.



Israel did this.



Again, Hospitals and schools.



Snimci objavljeni nakon napada prikazuju medicinsko osoblje kako premješta bebe u kola Hitne pomoći, dok su pripadnici iranskog Crvenog polumjeseca izvlačili novorođenčad iz oštećenih bolničkih prostorija.

Portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur rekao je da su pacijenti i medicinsko osoblje bili primorani da napuste bolnicu nakon eksplozija u njenoj blizini.

"Pacijente su negovatelji nosili u naručju dok su izlazili na ulice ispunjene dimom nakon eksplozija projektila u blizini bolnice", naveo je Kermanpur u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema dostupnim informacijama, napadi su pogodili i druge medicinske ustanove u Teheranu, uključujući bolnice Hatam al-Anbija i Motahari.

🚫🌟🕶️ | Nurses are transferring premature babies after an Israeli bombing of the children's ward at a hospital in Tehran.#Trending #Iran #Dubai #BREAKING pic.twitter.com/b3g1bFqcCz — The Reaction Hub (@thereactionhub_) March 5, 2026

U južnom gradu Ahvazu nekoliko projektila je palo u blizini bolnice Abuzar, zbog čega je hitno evakuisan 21 pacijent, među njima i bolesnici na intenzivnoj njezi.

Za njihovo premještanje angažovano je 30 vozila Hitne pomoći.

Izvještaji navode da su pogođene i tri baze za hitnu medicinsku pomoć u Sarabu, Čabaharu i Hamedanu.

Članica iranskog parlamenta i parlamentarne komisije za zdravlje Fatemeh Mohamad Beigi rekla je da je tokom napada oštećeno ili uništeno pet bolnica i medicinskih centara.

"Ovaj nezakoniti čin agresije doveo je do razaranja zdravstvenih ustanova, kao i do povreda među studentima i lokalnim stanovništvom", navela je ona u saopštenju.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je napade na civilnu infrastrukturu, ističući da ciljanje medicinskih i obrazovnih ustanova predstavlja kršenje humanitarnih principa.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje i osudi takve napade.

Don't just investigate the girls' school, investigate the attack on the Gandhi Hospital neonatal ward. Investigate the Gaza girls and the Epstein-File girls.

A child-killing, cannibalistic regime pic.twitter.com/ZR9kgQcc5Z — Amelia 🇧🇷 (@Af66Hadi3) March 4, 2026

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus izrazio je zabrinutost zbog oštećenja Gandijeve bolnice, naglašavajući da zdravstvene ustanove moraju da budu zaštićene u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom.

"Moraju da se preduzmu svi napori kako bi se spriječilo da zdravstvene ustanove budu uvučene u sukob", naveo je Gebrejesus.