Uznemirujući snimci: Raketa pala na bolnicu s bebama

ATV

05.03.2026

13:56

Погођена болница у Техерану
Foto: Screenshot / X

Gandijeva bolnica u centru Teherana teško je oštećena u vazdušnim napadima koje su, prema iranskim izvještajima, izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Snimci sa mjesta napada su uznemirujući.

Bolničke vlasti su saopštile da je specijalizovani centar za vantjelesnu oplodnju gotovo potpuno uništen, prenosi TV "Pres".

U napadu je pogođena i obližnja stambena zgrada, dok su medicinski radnici hitno evakuisali novorođenčad iz inkubatora.

Snimci objavljeni nakon napada prikazuju medicinsko osoblje kako premješta bebe u kola Hitne pomoći, dok su pripadnici iranskog Crvenog polumjeseca izvlačili novorođenčad iz oštećenih bolničkih prostorija.

Portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur rekao je da su pacijenti i medicinsko osoblje bili primorani da napuste bolnicu nakon eksplozija u njenoj blizini.

"Pacijente su negovatelji nosili u naručju dok su izlazili na ulice ispunjene dimom nakon eksplozija projektila u blizini bolnice", naveo je Kermanpur u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema dostupnim informacijama, napadi su pogodili i druge medicinske ustanove u Teheranu, uključujući bolnice Hatam al-Anbija i Motahari.

U južnom gradu Ahvazu nekoliko projektila je palo u blizini bolnice Abuzar, zbog čega je hitno evakuisan 21 pacijent, među njima i bolesnici na intenzivnoj njezi.

Za njihovo premještanje angažovano je 30 vozila Hitne pomoći.

Izvještaji navode da su pogođene i tri baze za hitnu medicinsku pomoć u Sarabu, Čabaharu i Hamedanu.

Članica iranskog parlamenta i parlamentarne komisije za zdravlje Fatemeh Mohamad Beigi rekla je da je tokom napada oštećeno ili uništeno pet bolnica i medicinskih centara.

"Ovaj nezakoniti čin agresije doveo je do razaranja zdravstvenih ustanova, kao i do povreda među studentima i lokalnim stanovništvom", navela je ona u saopštenju.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je napade na civilnu infrastrukturu, ističući da ciljanje medicinskih i obrazovnih ustanova predstavlja kršenje humanitarnih principa.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje i osudi takve napade.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus izrazio je zabrinutost zbog oštećenja Gandijeve bolnice, naglašavajući da zdravstvene ustanove moraju da budu zaštićene u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom.

"Moraju da se preduzmu svi napori kako bi se spriječilo da zdravstvene ustanove budu uvučene u sukob", naveo je Gebrejesus.

