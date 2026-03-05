Logo
Budimpešta u pripravnosti zbog mogućeg aktiviranja terorističkih ćelija

Izvor:

SRNA

05.03.2026

13:19

Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија
Foto: Oscar M/Pexels

Mađarska je uvela mjere predostrožnosti zbog mogućnosti aktiviranja terorističkih ćelija u Zapadnoj Evropi, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Nakon početka rata, u koji je umiješan Iran, moguće je da će se aktivirati terorističke ćelije u Zapadnoj Evropi. To direktno utiče na bezbjednost Mađarske, zbog čega smo uveli mjere predostrožnosti - rekao je Orban u video-poruci na Iksu.

On je saopštio da je sazvao čelnike antiterorističkih organizacija i da je podigao nivo uzbune u državi.

- Dan smo počeli sastankom Komiteta za borbu protiv terorizma, zato što rat na Bliskom istoku direktno utiče na bezbjedonosnu situaciju u Mađarskoj. Sazvao sam rukovodioce organizacija za borbu protiv terorizma i naložio da podignu nivo spremnosti - naveo je Orban.

On je istakao da je Komitet došao do saznanja da su se, tokom masovnih migracija sa Bliskog istoka u Zapadnu Evropu, bliskoistočne terorističke organizacije umrežile i ojačale.

- Očekujem da će se te organizacije i njihove ćelije u Evropi aktivirati - upozorio je Orban.

On je potvrdio da je Mađarska u toj situaciji, ipak, bezbjedna.

- Ukoliko do toga dođe, mir i bezbjednost u Mađarskoj će biti očuvani - naglasio je Orban.

On je dodao da je to razlog za pojačane provjere stranih lica koja ulaze u Mađarsku.

