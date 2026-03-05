Budimpešta u pripravnosti zbog mogućeg aktiviranja terorističkih ćelija

Mađarska je uvela mjere predostrožnosti zbog mogućnosti aktiviranja terorističkih ćelija u Zapadnoj Evropi, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Nakon početka rata, u koji je umiješan Iran, moguće je da će se aktivirati terorističke ćelije u Zapadnoj Evropi. To direktno utiče na bezbjednost Mađarske, zbog čega smo uveli mjere predostrožnosti - rekao je Orban u video-poruci na Iksu.

On je saopštio da je sazvao čelnike antiterorističkih organizacija i da je podigao nivo uzbune u državi.

- Dan smo počeli sastankom Komiteta za borbu protiv terorizma, zato što rat na Bliskom istoku direktno utiče na bezbjedonosnu situaciju u Mađarskoj. Sazvao sam rukovodioce organizacija za borbu protiv terorizma i naložio da podignu nivo spremnosti - naveo je Orban.

On je istakao da je Komitet došao do saznanja da su se, tokom masovnih migracija sa Bliskog istoka u Zapadnu Evropu, bliskoistočne terorističke organizacije umrežile i ojačale.

- Očekujem da će se te organizacije i njihove ćelije u Evropi aktivirati - upozorio je Orban.

Hungary on alert❗️



In the wake of the war involving Iran, terrorist cells in Western Europe may be activated. This directly affects Hungary’s security, which is why we have introduced precautionary measures.



We will protect the security of Hungary and the Hungarian people! pic.twitter.com/2x0TQOTh8P — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026

On je potvrdio da je Mađarska u toj situaciji, ipak, bezbjedna.

- Ukoliko do toga dođe, mir i bezbjednost u Mađarskoj će biti očuvani - naglasio je Orban.

On je dodao da je to razlog za pojačane provjere stranih lica koja ulaze u Mađarsku.