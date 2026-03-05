Ministarstvo bezbjednosti uvelo preventivne mjere zbog situacije na Bliskom istoku

Autor:ATV
05.03.2026
14:24
Komentari:0
Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH preventivno je podiglo mjere sigurnosti na viši nivo zbog situacije i eskalacije sukoba na Bliskom Istoku, potvrdio je zamjenik ministra bezbjednosti Ivica Bošnjak.
- U ovom trenutku nema nijedna informacija o prijetnjama na nivou Bosne i Hercegovine - rekao je Bošnjak za sarajevsku N1.
Ovo podrazumijeva pojačano prisustvo sigurnosnih snaga u blizini objekata koji se mogu smatrati potencijalnom metom.
MUP Republike Srpske ranije je pojačao bezbjednosne mjere oko jevrejskih objekata u Banjaluci nakon eskalacije sukoba na Bliskom Istoku.
