Užas: U kući pronađena tri tijela u poluraspadnutom stanju

Tri tijela pronađena su danas u kući u naselju Filipini u okolini Poreča, saopšteno je iz istarske policije.

U toku je uviđaj. Indeks navode da su tijela pronađena u poluraspadnutom stanju, zbog čega je zasad teško govoriti o identitetima i godištu preminulih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.