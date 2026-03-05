Logo
Užas: U kući pronađena tri tijela u poluraspadnutom stanju

ATV

05.03.2026

15:20

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Tri tijela pronađena su danas u kući u naselju Filipini u okolini Poreča, saopšteno je iz istarske policije.

U toku je uviđaj.

Indeks navode da su tijela pronađena u poluraspadnutom stanju, zbog čega je zasad teško govoriti o identitetima i godištu preminulih.

pronađeno tijelo

Poreč

Hrvatska

