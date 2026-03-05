Užas: U kući pronađena tri tijela u poluraspadnutom stanju

Autor:ATV
05.03.2026
15:20
Komentari:0
Tri tijela pronađena su danas u kući u naselju Filipini u okolini Poreča, saopšteno je iz istarske policije.
U toku je uviđaj.
Indeks navode da su tijela pronađena u poluraspadnutom stanju, zbog čega je zasad teško govoriti o identitetima i godištu preminulih.
