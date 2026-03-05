Vozač iz BiH uhvaćen sa hrpom para, dobio paprenu kaznu

Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod, u četvrtak, 5. marta su na odmorištu Marsonija sjever na auto-putu A3, prilikom pregleda i pretrage teretnog vozila bh. registarskih oznaka, pronašli gotovinu u iznosu od 20.000 evra (oko 39.000 KM).

Vozilom je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.

Gotovina je pronađena u kabini ispod suvozačevog sjedala, izvijestili su iz Carinske uprave Hrvatske.

Zbog prekršaja opisanog u članku 69.a Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna u iznosu 6.600 evra (oko 13.000 KM) i 30 evra (oko 59 KM) troškova postupka.

Počinilac je platio 2/3 kazne i 30 evra troškova postupka, čime se kazna smatra plaćenom u cjelosti, dodaju iz Carinske uprave.