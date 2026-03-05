Škodom udario u semafor: Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

Autor:ATV
U saobraćajnoj nesreći u centru Banjaluke učestvovala su dva vozila, te je zabilježena materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Nezgoda se desila u 11.30 na raskrsnici ulica Ranka Šipke, Vuka Karadžića i Jovana Dučića.
"U nezgodi je oštećena svjetlosna saobraćajna signalizacija. Izvršen je uviđaj na licu mjesta", istakli su oni.
