Škodom udario u semafor: Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

ATV

05.03.2026

14:43

Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći u centru Banjaluke učestvovala su dva vozila, te je zabilježena materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Nezgoda se desila u 11.30 na raskrsnici ulica Ranka Šipke, Vuka Karadžića i Jovana Dučića.

Удес у центру Бањалуке

Hronika

Semafor ušao u haubu škode: Žestok udes u centru Banjaluke

"U nezgodi je oštećena svjetlosna saobraćajna signalizacija. Izvršen je uviđaj na licu mjesta", istakli su oni.

