Bivši dečko Milice Todorović krstio dijete u tajnosti: Godinama se ne pojavljuje

Pjevač Nenad Jovanović, učesnik druge sezone Zvezda Granda i njegova supruga Dragana juče su upriličili poseban i emotivan trenutak za svoju porodicu - krštenje sina Jakova u Manastiru Tumane.

Svečani čin obavljen je u krugu najbližih članova porodice i kumova, daleko od očiju javnosti, u duhovnoj atmosferi jednog od najposjećenijih manastira u Srbiji.

Ponosni roditelji nisu skidali osmjeh sa lica, a ovaj važan dan za njihovu porodicu protekao je u miru, ljubavi i velikoj sreći.

Nenad je veoma želio da nasljednika Jakova krsti u Manastiru Tumane gdje počivaju mošti Svetog Jakova i Zosima te je krštenje u ovom manastiru za njih imalo posebno značenje.

Veza sa Milicom Todorović trajala nekoliko godina

Njihova romansa trajala je nekoliko godina, a nakon raskida su uspijeli da urade ono što mnogim bivšim parovima ne polazi za rukom – ostali su u odličnim odnosima.

Nenad se svojevremeno oglasio i iskreno ispričao u kakvom je danas odnosu sa Milicom Todorović, ističući da su jedno drugom i dalje velika podrška.

- Milica i ja smo ostali super odnosima, nekim ljudima bude čudno. Uvijek se lijepo pozdravimo, ona je super djevojka, kvalitetan čovjek, talentovana. U teškim nekim trenucima, pozove ili ja nju. Nema razloga da ne budemo prijatelji - rekao je on.

Iako nastupa na slavljima i svirkama, Nenad nije prisutan na estradi i izbegava medijsko eksponiranje.

Mnogi tvrde da se pjevač nije mnogo promijenio od takmičenja a li da mu je glas dosta zreliji te da pravi sjajnu atmosferu na svirkama.

Što se tiče njegovog privatnog života, Nenad je nakon raskida sa Milicom pronašao svoju sreću – oženio se 2014. godine i sa suprugom je dobio sina Danila. Pored pjevanja, otvorio je svoju poslastičarnicu u Beogradu.

- Planirali smo to dugi niz godina, pošto njeni imaju proizvodnju u Čačku već 25 godina. Htjeli smo da prodajemo te lijepe kolačiće. Sigurno da je ova situacija, gdje je smanjen obim posla i mog i njenog, uticalo da se to desi baš sada. Zadovoljni smo - rekao je Nenad za Grand prije dvije godine.

