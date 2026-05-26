Pjevač otkrio da je za noć dobio bakšiš od 60.000 evra

Pjevač Nemanja Nikolić priznao je da je za jednu noć zaradio čak 60.000 evra.

Naglasio je da nikada nije “jurio” bakšiš, već da je sve dolazilo spontano.

– Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam jurio bakšiš da idem od stola do stola. Apsolutno nikada to nisam radio. Uvijek je to bilo nešto spontano – priznao je Nemanja i opisao situaciju kada je za noć zaradio 60.000 evra.

– To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno desilo se takvo veče i rado ga se sjećam – naglasio je Nikolić.

– Potrošio sam ja to odavno – priznao je Nemanja i dodao:

– Malo je degutantno pričati o novcu, ali ja sam to jednom priznao. To je bilo baš davno, desilo se u Crnoj Gori. Mi radimo, mi volimo naš posao i muzika je naša lubav, ali naravno mi radimo ovaj posao i jedan od razloga zbog kojih to činimo je novac.

