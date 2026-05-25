Nova presuda: Severinin sin će od sada živjeti s njom

25.05.2026 22:11

Нова пресуда: Северинин син ће од сада живјети с њом

Nakon dugogodišnje pravne borbe između Severine i njenog bivšeg partnera Milana Popovića, stigao je novi preokret u slučaju starateljstva nad njihovim sinom Aleksandrom.

Opštinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravosnažnu presudu u dugogodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Severine Vučković i srpskog preduzetnika Milana Popovića.

Njihov sin Aleksandar odsad će živjeti s majkom, potvrdila je Severinina advokatica Jasminka Biloš za „Indeks.hr“.

Zbog osjetljivosti slučaja nije htjela iznositi više informacija u javnost, ali je poznato da će njihov 14-godišnji sin u narednom periodu živjeti s majkom, dok će odnosi i viđanja s ocem biti definisani sudskom odlukom.

Spor između Severine Vučković i Milana Popovića oko starateljstva nad sinom Aleksandrom počeo je još 2013. godine, nedugo nakon njihovog prekida veze.

Tokom više od decenije uslijedile su brojne sudske odluke, žalbe i nova ročišta pred sudovima u Hrvatskoj. Jedan od najvećih preokreta dogodio se početkom 2024. godine kada je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo prethodnu odluku o zajedničkom starateljstvu i privremeno dodijelio brigu o djetetu ocu. Kasnije je Županijski sud u Splitu donio novu odluku kojom je ponovo uređeno zajedničko roditeljsko staranje.

Cijeli spor trajao je više od 12 godina i postao jedan od najpraćenijih porodičnih sudskih procesa u regionalnoj javnosti.

