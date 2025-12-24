Severina nepoželjna u BiH, građani pozivaju na bojkot

Pozivi na bojkot koncerta Severine koji bi se trebao održati u Livnu pojavili su se proteklih dana na društvenim mrežama, gd‌je se u pojedinim objavama građane poziva da ne dolaze na događaj zbog neslaganja s javnim stavovima koje pjevačica iznosi.

Osim na internetu, pozivi na bojkot vidljivi su i na terenu. U neposrednoj blizini mjesta održavanja koncerta postavljeni su plakati kojima se Livnjake poziva da ne prisustvuju koncertu, a slični plakati polijepljeni su i na drugim lokacijama u gradu, piše Livno onlajn.

Za sada nema službenih informacija o tome hoće li ovi pozivi uticati na samu organizaciju koncerta ili na njegovu realizaciju, a organizatori se još nisu javno oglasili o cijelom slučaju.

Scena Severina pokazala modrice

Pođsetimo, nedavno najavljeni koncert Severine koji se trebao održati 15. decembra u Ljubuškom izazvao je žustre reakcije dijela javnosti i brojnih korisnika društvenih mreža. U komentarima su se mogli pročitati pozivi na bojkot, ali i vrlo oštri napadi na pjevačicu.

"Ko je pusti da zapjeva u Ljubuškom normalan nije. Bože sačuvaj", "Sramota za Ljubuški" i "Kako neko može podržavati tako jadnu i pokvarenu sotonisticu" samo su neki od komentara koji se šire na Fejsbuku i drugim mrežama. Dio građana je otvoreno negodovalo zbog činjenice da će Severina nastupiti u Hercegovini, smatrajući to neprimjerenim.