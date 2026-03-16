Snažna eksplozija na aerodromu u Dubaiju: Obustavljeni letovi, pojavio se i snimak iz grada

16.03.2026
16:42
Komentari:0
Danas je iranska vojska ponovo pogodila Međunarodni aerodrom u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) tokom 17. dana rata na Bliskom istoku, prenosi "Vašington Post". Nije poznato da li ima povrijeđenih, a sam aerodrom je bio privremeno zatvoren na period od oko sedam sati zbog iranskog napada "šahed" dronom.
Svi letovi su bili preventivno obustavljeni. Iranski dron je pogodio rezervoar za gorivo zbog čega se dogodila snažna eksplozija, a snimak nakon napada osvanuo je na društvenim mrežama.
🇮🇷🇦🇪🇺🇸⚡️–Additional scenes from Dubai International airport right now. https://t.co/SdVGpJ9SiK pic.twitter.com/yqGJW4Hhcw— MonitorX (@MonitorX99800) March 16, 2026
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.
