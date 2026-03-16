Dmitrijev: EU uvlači Evropu u ogromnu krizu — prilagodite se ili podnesite ostavku

16.03.2026

15:57

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, upozorio je da rukovodstvo EU uvlači Evropu u ogromnu energetsku krizu.

"Tvrdoglava glupost birokrata EU konstantno zadivljuje. Slijepo skandirajući 'ne ruskim energentima’, oni vode Evropu u ogromnu energetsku krizu koju su sami izazvali", napisao je Dmitrijev na Iksu.

Prema njegovim riječima, ovo se odnosi na deindustrijalizaciju, masovnu nezaposlenost, rastuće račune, inflaciju, bankrote i javni bijes.

"Prilagodite se ili podnesite ostavku. Uskoro", poručio je Dmitrijev.

On se osvrnuo na izjavu šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je rekla da to što su SAD ublažile sankcije za rusku naftu navodno predstavlja "opasan presjedan". Kako je dodala, Evropi je potrebno da Rusija ima manje novca za sukob u Ukrajini, "a ne više".

Dmitrijev pozvao Fon der Lajenovu i Merca da podnesu ostavke

Ministarstvo finansija SAD je u noći 12. na 13. mart saopštilo da je dozvoljena kupovina ruske nafte i naftnih derivata koji su bili utovareni na brodove zaključno sa 12. martom. Ta mjera važi do 11. aprila u 08.01. Iz Vašingtona su nagovestili da ovaj rok može biti produžen.

