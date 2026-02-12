Logo
Dimitrijev: Vladu Velike Britanije preuzeli migranti

SRNA

12.02.2026

09:41

Димитријев: Владу Велике Британије преузели мигранти
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Vladu Velike Britanije preuzeli su imigranti, naveo je generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja /RDIF/ Kiril Dmitrijev.

"Prva faza kolonizacije Velike Britanije je završena – imigranti u potpunosti kontrolišu rukovodstvo Velike Britanije, državu i medije", napisao je Dmitrijev na "Iksu", komentarišući objavu britanskog premijera Kira Starmera.

U objavi, Starmer je pozvao britanskog milijardera Džima Retklifa da se izvini zbog tvrdnje da su imigranti kolonizovali Veliku Britaniju.

Neimenovani portparol premijera dodao je da bi Retklif /73/, vlasnik međunarodne hemijske grupe INEOS i suvlasnik fudbalskog kluba "Mančester junajted", trebalo da se "odmah" izvini.

On je dodao da takve izjave "idu na ruku onima koji žele da podijele" Ujedinjeno Kraljevstvo.

Retklif je juče rekao za "Skaj njuz" da su imigranti kolonizovali Veliku Britaniju, iscrpljujući javne resurse kroz socijalnu pomoć. On je dodao da ekonomija ne može da izdrži takav pritisak i sugerisao da je Starmer "previše fin" da bi donosio teške odluke.

Dmitrijev koji je i specijalni predsjednički izaslanik Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom rekao je ranije da Starmer treba da podnese ostavku kako bi "ratni huškači" u Velikoj Britaniji i EU priznali svoje greške i okrenuli se ka miru.

Kiril Dmitrijev

Rusija

Komentari (0)
