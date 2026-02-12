"Politička bomba" u Berlinu: Penzionisana Angela Merkel se vraća u igru?

Bivša kancelarka Angela Merkel (71) vladala je Njemačkom 16 godina i smatra se jednom od najpopularnijih političara na mjestu kancelara. Na saveznim izborima 2021. godine nije se ponovo kandidovala i otada je u političkoj penziji. Međutim, da li bi čuvena Merkelova mogla ponovo da se vrati u igru?

Njemački Bild je saznao da u nekim krugovima Hrišćansko-demokratske unije Njemačke (CDU) kruži senzacionalna glasina. Prema ovoj glasini, Merkelova bi mogla da se nađe na novoj visokoj političkoj poziciji: savezne predsjednice!

U krugovima oko lidera CDU Fridriha Merca (70) postoji zabrinutost da bi, pošto je Merkelova i dalje veoma popularna, posebno među glasačima Zelenih, Zeleni - na primjer, vodeći kandidat Baden-Virtemberga Džem Ozdemir (60), mogao bi da nominuje Merkel kao njihovog kandidata za najvišu funkciju u zemlji. To bi moglo lidera CDU-u Merca da stavi u tešku situaciju.

Jedva stvar je sigurna - Merc i Merkelova dele dugogodišnje političko neprijateljstvo. Smijenila ga je 2002. godine, oduzevši mu mjesto šefa poslaničke grupe. Kasnije je postao jedan od njenih najvećih unutrašnjih kritičara stranke.

Bez obzira na to, oboje su članovi CDU stranke i upravo je to zabrinjavajuće: ukoliko bi Zeleni nominovali Merkelovu za svog kandidata za saveznog predsjednika, to bi bilo protiv Mercove želje. Međutim, istovremeno bi mu vjerovatno bilo teško da odbije kandidata iz sopstvene stranke.

Nervoza u kabinetu kancelara dodatno se ogleda u još nečemu: prema informacijama koje je dobio Bild, govori se o nominaciji kandidata CDU za najvišu funkciju u narednim nedjeljama. To bi bilo neobično rano - na kraju krajeva, izbori su tek u februaru 2027. godine.

Unutar CDU-a, smatra se da dva kandidata imaju najbolje šanse: liberalna ministarka obrazovanja Karin Prien (60, CDU) i konzervativnija predsjednica Bundestaga Julija Klekner (53, CDU).

Kao najveće parlamentarna grupa u Saveznoj konvenciji, savez CDU/CSU ima najjaču ruku. Međutim, ovoj kandidatkinji je potrebna i podrška drugih stranaka da bi obezbedila većina. A Kleknerova se smatra teškom za svrstavanje kod SPD-a i Zelenih, isključivo zbog njenih bliskih veza sa Mercom. Merkelova bi stoga imala jake argumente.

Rukovodstvo CDU pažljivo prati česte javne nastupe bivše kancelarke. Gdje god se Merkelova pojavi, sale su pune. Ona takođe namjerava da prisustvuje saveznoj stranačkoj konferenciji CDU koja počinje 20. februara - za razliku od prethodnih godina.

Merc vjerovatno neće biti jedini koji će tamo pažljivo posmatrati ponašanje Angele Merkel.