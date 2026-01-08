Logo
Sijarto: Mađarska će glasati protiv sporazuma sa Merkosurom

Izvor:

SRNA

08.01.2026

12:12

Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto najavio je da će Mađarska sutra glasati protiv sporazuma o slobodnoj trgovini Evropske unije sa blokom Merkosur, tvrdeći da bi sporazum naštetio mađarskim poljoprivrednicima.

Sijarto je u objavi na "Iksu" naveo da "Evropska komisija insistira na usvajanju i sprovođenju sporazuma koji bi otvorio Evropu za neograničen uvoz južnoameričkih poljoprivrednih proizvoda na štetu egzistencije mađarskih poljoprivrednika".

Članice EU treba da razmotre dugo odgađani sporazum sa Merkosurom, koji je odložen u decembru usred protivljenja nekoliko zemalja i protesta poljoprivrednika širom Evrope.

Iz irske Vlade takođe je saopšteno da će sutra glasati protiv trgovinskog sporazuma sa zemljama Južne Amerike, objavio je list "Ajriš tajms".

Premijer Irske Mihal Martin rekao je da su ustupci irskim farmerima u vezi sa tim sporazumom nedovoljni i neadekvatni.

