Božić u Bastasima protekao u potpunoj izolaciji, mještani sami čistili snijeg

Žitelji sela Bastasi, udaljenog svega nekoliko kilometara od Banjaluke, dočekali su Božić u potpunoj izolaciji i bez struje. Neprestane sniježne padavine blokirale su sve prilaze selu, a apeli mještana gradskim vlastima ostali su bez odgovora.

Predsjednik Mjesne zajednice Bastasi Čedo Koprena, istakao je za ATV da je situacija teška te da mještani nisu mogli proslaviti Božić.

"Putevi nisu očišćeni. Juče nisam mogao proslaviti Božić, ostao sam čitav dan na putu. Dijete i ja smo čistili put svojim traktorom. Struje nije bilo čitav dan, a električari su došli tek sinoć. Od početka padavina niko put nije čistio. Gradske službe očistile su samo 300 metara ulice Braće Jevtića, sve ostalo je neprohodno", dodao je Koprena.

On dodaje da je hitno potrebno raščišćavanje i posipanje solju kako bi se mještani mogli normalno kretati, naročito tokom praznika.

Republika Srpska Dodik: Odluka o formiranju Republike Srpske istorijski zavjet

"Sutra je slava, a niko nikome ne može doći, kao što ni juče niko nije mogao doći za Božić. Imamo stare baku i djeda, a ne znamo da li je traktor uopšte stigao do njih", naglasio je Koprena.

Uprkos brojnim apelima mještana, gradske vlasti nisu reagovale. Koprena ističe da su svi pokušaji samopomoći ograničeni.

"Juče nisam mogao jer nemam lance za traktor, sve sam ih potrgao. Kada god padne snijeg imamo probleme i zovemo, ali niko ništa ne preduzima. Zvali smo i opštinu, ali se niko nije javljao", kazao je Koprena.

Mještani apeluju na nadležne da hitno reaguju kako bi selo bilo prohodno i kako bi svi mogli nastaviti sa normalnim životom, naročito tokom prazničnih dana, kada je potrebno da porodica i komšije mogu da se okupe i proslave praznike.