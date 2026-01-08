Logo
Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

08.01.2026

08:46

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде
Foto: ATV BL

U toku prethodnog dana vodosnabdijevanje većeg dijela grada bilo je uredno, a ista situacija se očekuje i danas, navode u banjalučkom Vodovodu.

Kvalitet proizvedene vode zadovoljava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ekipe sektora Održavanje danas će raditi na pregledu i otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži.

Danas, 8. januara 2026. godine, biće izvođeni radovi u ulicama Franca Šuberta (Kočićev vijenac) i Milana Rakića (Centar).

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će ići u obilazak linija i pumpnih stanica. Očekujemo probleme u Ljubačevu, Memićima i Javoranima jer pumpna stanica Botići (Krmine) juče od 15.30 nema struje.

Путеви, Источно Сарајево

Republika Srpska

Obustavljen saobraćaj za teretnjake na više magistralnih dionica

Trebalo bi da dođe do 12 časova. Zbog jučerašnjeg nestanka struje još nije potpuno uspostavljeno vodosnabdijevanje potkozarskih sela, a normalizaciju očekujemo tokom dana.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

Tagovi:

Voda

problemi sa vodosnabdijevanjem

Banjaluka

