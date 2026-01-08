Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

U toku prethodnog dana vodosnabdijevanje većeg dijela grada bilo je uredno, a ista situacija se očekuje i danas, navode u banjalučkom Vodovodu.

Kvalitet proizvedene vode zadovoljava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ekipe sektora Održavanje danas će raditi na pregledu i otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži.

Danas, 8. januara 2026. godine, biće izvođeni radovi u ulicama Franca Šuberta (Kočićev vijenac) i Milana Rakića (Centar).

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će ići u obilazak linija i pumpnih stanica. Očekujemo probleme u Ljubačevu, Memićima i Javoranima jer pumpna stanica Botići (Krmine) juče od 15.30 nema struje.

Trebalo bi da dođe do 12 časova. Zbog jučerašnjeg nestanka struje još nije potpuno uspostavljeno vodosnabdijevanje potkozarskih sela, a normalizaciju očekujemo tokom dana.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.