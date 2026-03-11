Logo
Tragedija u Švajcarskoj! Samoubica usmrtio 6 osoba!

Трагедија у Швајцарској! Самоубица усмртио 6 особа!
Šest osoba poginulo je, a najmanje četiri su povrijeđene kada se zapalio autobus javnog prevoza u zapadnoj Švajcarskoj, saopštila je policija sinoć.

Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopštila je policija kantona Fribur. Tokom akcije spasavanja povrijeđen je i jedan bolničar.

Incident se dogodio u mjestu Kercers, zapadno od glavnog grada Berna.

Svjedok: Muškarac se polio benzinom i zapalio

Švajcarske novine Blik citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija nije potvrdila tu tvrdnju, ali je navela da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.

Vatrogasci su ugasili požar, no autobus je potpuno uništen. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gust dim.

Autobus pripada kompaniji PostAuto, koja uglavnom obavlja redovne linije u ruralnim područjima.

