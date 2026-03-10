Logo
Izrael objavio snimak: Ubijen jedan od lidera Hezbolaha

ATV

10.03.2026

23:09

Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je u nedjelju uveče u vazdušnom napadu u južnom Libanu ubijen Hasan Salameh, komandant regionalne divizije Hezbolaha, poznat i pod imenom Abu Husein Rab.

Prema navodima IDF-a, meta napada bio je grad Džuai, a izraelska vojska je uz saopštenje objavila i snimak operacije.

Vijest o likvidaciji ovog komandanta prvi je javno iznio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Salameh je predvodio jedinicu Nasr, jednu od tri regionalne divizije Hezbolaha raspoređene na jugu Libana.

Ova jedinica zadužena je za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.

Izraelska vojska navodi da je Salameh tokom godina obavljao više funkcija unutar Hezbolaha. Na čelo jedinice Nasr postavljen je nakon što je prethodni komandant Taleb Abdulah ubijen u junu 2024. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Liban

Hezbolah

Izrael Iran

Izrael

Iran vijesti

