Izrael objavio snimak: Ubijen jedan od lidera Hezbolaha

10.03.2026
23:09
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je u nedjelju uveče u vazdušnom napadu u južnom Libanu ubijen Hasan Salameh, komandant regionalne divizije Hezbolaha, poznat i pod imenom Abu Husein Rab.
Prema navodima IDF-a, meta napada bio je grad Džuai, a izraelska vojska je uz saopštenje objavila i snimak operacije.
Vijest o likvidaciji ovog komandanta prvi je javno iznio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.
Salameh je predvodio jedinicu Nasr, jednu od tri regionalne divizije Hezbolaha raspoređene na jugu Libana.
Ova jedinica zadužena je za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.
Izraelska vojska navodi da je Salameh tokom godina obavljao više funkcija unutar Hezbolaha. Na čelo jedinice Nasr postavljen je nakon što je prethodni komandant Taleb Abdulah ubijen u junu 2024. godine.
IDF says it eliminated Hezbollah commander Hassan Salameh, also known as Abu Hussein Ra’ab, in an airstrike on the town of Jouaiyya in southern Lebanon.— Open Source Intel (@Osint613) March 10, 2026
Salameh led Hezbollah’s Nasr Unit, responsible for the sector between Mount Dov and Bint Jbeil, and had taken command after… pic.twitter.com/2TCYMWCEwI
