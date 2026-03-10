Operisali joj pogrešan dio tijela, pa sud presudio protiv nje

Autor:ATV
Pacijentkinji je bila zakazana operacija srednjeg prsta na desnoj ruci, ali je ljekar greškom operisao njen domali prst. Iako je zbog toga podnijela tužbu i tražila odštetu, sud je odlučio da ljekar ne snosi odgovornost.
Žena je od zdravstvene ustanove tražila 5.000 evra odštete za bol i patnju, tvrdeći da je operacija izvedena bez njenog pristanka i na pogrešnom prstu.
Pacijentkinja je patila od suženja fleksornih tetiva na srednjem i domalom prstu desne ruke. Iako je željela operaciju samo srednjeg prsta, ljekar je zahvat izveo na domalom.
Nakon intervencije imala je bolove koji su trajali 11 dana, a na prstu joj je ostao ožiljak dužine 1,5 centimetara.
Međutim, okružni sud u Braunauu i regionalni sud u Ridu im Inkrajsu odbacili su njen zahtjev za odštetu, uz obrazloženje da je operacija zapravo riješila problem sa "pucketanjem" domalog prsta i poboljšala pokretljivost ruke, prenosi Kurir.
Slučaj je na kraju stigao i do Vrhovnog suda Austrije (OGH), koji je potvrdio odluke nižih sudova.
Sud je razmatrao šta bi se dogodilo da operacija nije bila izvedena – takozvano "zakonito alternativno ponašanje". Zaključeno je da bi pacijentkinja, da domali prst nije operisan, trpjela još veće bolove i tegobe.
Zbog toga je sud presudio da, iako je došlo do greške, operacija je medicinski bila uspješna i na kraju je koristila pacijentkinji, pa nema osnova za isplatu odštete.
