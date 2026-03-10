Logo
Operisali joj pogrešan dio tijela, pa sud presudio protiv nje

ATV

10.03.2026

22:57

Болница Добој-операција
Foto: ATV

Pacijentkinji je bila zakazana operacija srednjeg prsta na desnoj ruci, ali je ljekar greškom operisao njen domali prst. Iako je zbog toga podnijela tužbu i tražila odštetu, sud je odlučio da ljekar ne snosi odgovornost.

Žena je od zdravstvene ustanove tražila 5.000 evra odštete za bol i patnju, tvrdeći da je operacija izvedena bez njenog pristanka i na pogrešnom prstu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Poznat identitet muškarca koji je poginuo u teškoj nesreći

Bol i ožiljak nakon operacije

Pacijentkinja je patila od suženja fleksornih tetiva na srednjem i domalom prstu desne ruke. Iako je željela operaciju samo srednjeg prsta, ljekar je zahvat izveo na domalom.

Nakon intervencije imala je bolove koji su trajali 11 dana, a na prstu joj je ostao ožiljak dužine 1,5 centimetara.

Međutim, okružni sud u Braunauu i regionalni sud u Ridu im Inkrajsu odbacili su njen zahtjev za odštetu, uz obrazloženje da je operacija zapravo riješila problem sa "pucketanjem" domalog prsta i poboljšala pokretljivost ruke, prenosi Kurir.

туча-песница-шака

Hronika

Vezali baku i satima se iživljavali nad njom: Ovako su se branili pred tužilaštvom

Presuda Vrhovnog suda

Slučaj je na kraju stigao i do Vrhovnog suda Austrije (OGH), koji je potvrdio odluke nižih sudova.

Sud je razmatrao šta bi se dogodilo da operacija nije bila izvedena – takozvano "zakonito alternativno ponašanje". Zaključeno je da bi pacijentkinja, da domali prst nije operisan, trpjela još veće bolove i tegobe.

kartica pixabay

Hronika

Sraman slučaj iz Srpske: Optužena da je opljačkala tetku na samrti

Zbog toga je sud presudio da, iako je došlo do greške, operacija je medicinski bila uspješna i na kraju je koristila pacijentkinji, pa nema osnova za isplatu odštete.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Operacija

prsti

