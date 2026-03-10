Logo
U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

ATV

10.03.2026

22:31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Razlika u cijenama goriva između Irana i Evrope je ogromna.

Dok u mnogim evropskim zemljama dizel košta blizu dva evra po litri, u ovoj bliskoistočnoj zemlji cijena je gotovo simbolična.

Na primjer, u Iranu je dizel 270 puta jeftiniji nego u BiH.

Prema podacima s "globalpetrolprajsis", specijalizovane Veb-stranice koja pruža pouzdane, ažurne i sveobuhvatne podatke o maloprodajnim cijenama energenata širom svijeta, litar dizela u Iranu košta tek 0,005 evra, što znači da rezervoar od 50 litara košta simboličnih pola marke.

Dakle, cijena dizela u Iranu je druga najniža na svijetu, gotovo u rangu s Venecuelom (0,004 evra/litar). Poređenja radi, u BiH je prosječna cijena dizela trenutno oko tri marke po litri.

Iran ima neke od najvećih energetskih resursa na svijetu. Zemlja ima treće najveće rezerve nafte i druge najveće rezerve prirodnog gasa u svijetu. To u praksi znači da Iran omogućava izuzetno niske domaće cijene goriva lokalnim vozačima.

Osim toga, iranska vlada decenijama provodi politiku ogromnih energetskih subvencija. Nakon Islamske revolucije 1979. godine, vlasti su odlučile da cijene goriva održe vrlo niskim kako bi podržale stanovništvo i stimulisale ekonomski razvoj.

Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, Iran je 2022. godine potrošio približno 163 milijarde dolara na energetske subvencije, što je ekvivalentno više od 27 odsto BDP.

U nekim slučajevima, dizel je čak jeftiniji od flaširane vode. Na primjer, flašica vode od 500 mililitara može koštati oko 5.000 iranskih rijala, dok se litar dizela prodaje za oko 3.000 rijala.

Praktično, u Iranu se dizel prodaje po cijeni 270 puta nižoj nego u BiH.

Tako u Iranu, za rezervoar od 50 litara dizela, vozači plaćaju samo 0,5 KM. U BiH ista količina goriva u prosjeku košta 135 KM.

