Povlači se proizvod koji mnogi imamo: Dobro provjerite u svojim kućama!

Kompanija Pepco Srbija je obavijestila potrošače o povlačenju šolja sa tržišta, a oni koji su ih kupili mogu da ih vrat i dobiju novac nazad.

Kompanija Pepko Srbija obavestila je kupce da se sa tržišta povlače šolje, šifra PLU 612751, zbog nepravilnosti u označavanju manjeg broja proizvoda.

Saopštili su da su usljed nenamjerne greške, neke šolje pogrešno označene piktogramima koji ukazuju na to da su pogodne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni i mašini za pranje sudova.

"Međutim, ovi proizvodi nisu namijenjeni za upotrebu ni u mikrotalasnoj rerni ni u mašini za pranje sudova. Korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavlja potencijalni bezbjednosni rizik za korisnika (opasnost od opekotina), zbog zagrijevanja zlatnih detalja u mikrotalasnoj rerni", navode iz kompanije.

Objasnili su i da se piktogrami nalaze na dnu šolje – provjerite da li su ispravni.

Ispravni piktogrami treba da budu precrtani.

Ukoliko posjedujete šolju sa pogrešnom oznakom, navedene proizvode možete da vratite u bilo koju Pepko prodavnicu i dobićete puni iznos za svoju kupovinu. Račun nije potreban, piše Kurir.