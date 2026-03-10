Povlači se proizvod koji mnogi imamo: Dobro provjerite u svojim kućama!

Autor:ATV
10.03.2026
17:56
Komentari:0
Kompanija Pepco Srbija je obavijestila potrošače o povlačenju šolja sa tržišta, a oni koji su ih kupili mogu da ih vrat i dobiju novac nazad.
Kompanija Pepko Srbija obavestila je kupce da se sa tržišta povlače šolje, šifra PLU 612751, zbog nepravilnosti u označavanju manjeg broja proizvoda.
Saopštili su da su usljed nenamjerne greške, neke šolje pogrešno označene piktogramima koji ukazuju na to da su pogodne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni i mašini za pranje sudova.
"Međutim, ovi proizvodi nisu namijenjeni za upotrebu ni u mikrotalasnoj rerni ni u mašini za pranje sudova. Korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavlja potencijalni bezbjednosni rizik za korisnika (opasnost od opekotina), zbog zagrijevanja zlatnih detalja u mikrotalasnoj rerni", navode iz kompanije.
Objasnili su i da se piktogrami nalaze na dnu šolje – provjerite da li su ispravni.
Ispravni piktogrami treba da budu precrtani.
Ukoliko posjedujete šolju sa pogrešnom oznakom, navedene proizvode možete da vratite u bilo koju Pepko prodavnicu i dobićete puni iznos za svoju kupovinu. Račun nije potreban, piše Kurir.
