Počeo pretres Epstinovog ranča u Novom Meksiku: Za imanje se vezuju sablasne priče

ATV

10.03.2026

17:49

Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

U Novom Meksiku počeo je pretres Epstinovog ranča, gdje se istražuju sumnje o seksualnom zlostavljanju i zakopanim tijelima.

Državni istražitelji u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko započeli su pretres nekadašnjeg ranča finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, poznatog kao Zoro ranč, nakon novih otkrića iz ranije zapečaćenih dokumenata FBI.

Kancelarija državnog tužioca Raula Toreza saopštila je da je pretres pokrenut uz saradnju sadašnjih vlasnika imanja. U akciji učestvuju Ministarstvo pravde Novog Meksika, državna policija i kancelarija šerifa okruga Sandoval, u čijoj se nadležnosti nalazi ranč.

Istraga o ovom imanju ponovo je otvorena u februaru, a odluka je donijeta nakon objavljivanja novih dokumenata iz takozvanih "Epstinovih dosijea". Tužioci navode da su otkrića iz ranije tajnih FBI fajlova razlog da se ponovo ispita šta se dešavalo na ranču prije Epstinove smrti 2019. godine.

Златан Клокић

Republika Srpska

Klokić u Rimu: Povezivanje privrednika Srpske i italijanskih investitora

Prvobitna istraga u Novom Meksiku zatvorena je 2019. na zahtjev federalnih tužilaca iz Njujorka, ali sada vlasti smatraju da nova saznanja zahtijevaju dodatnu provjeru. Postoje sumnje da je imanje moglo biti korišćeno za seksualno zlostavljanje i trgovinu mladim ženama, a pominju se čak i zakopana tijela.

Epstin je ovo veliko imanje kupio 1993. godine od bivšeg demokratskog guvernera Brusa Kinga. Ranč se nalazi u mjestu Stenli, oko 50 kilometara južno od Santa Fea. Na posjedu je kasnije izgrađena luksuzna vila na brdu, kao i privatna pista za avione.

Imanje je 2023. prodato iz Epstinove zaostavštine, a novac je namijenjen isplati povjerilaca. Novi vlasnici su članovi porodice Dona Hafinsa, republikanskog političara iz Teksasa koji je nedavno pobijedio na stranačkim izborima za državnog kontrolora finansija.

Ministarstvo pravde Novog Meksika zahvalilo je sadašnjim vlasnicima na saradnji i poručilo da će javnost biti obavještavana o daljem toku istrage, uz naglasak da će vlasti pružiti podršku žrtvama i pratiti sve tragove do kraja.

zlostavljanje djece Evropol

Hronika

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

Istovremeno, zakonodavci u Novom Meksiku formirali su posebnu komisiju koja treba da ispita ranije aktivnosti na ovom imanju.

Džefri Epstin je 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvoru na Menhetnu, dok je čekao suđenje zbog optužbi da je seksualno zlostavljao i trgovao desetinama maloljetnih djevojaka. Iako u Novom Meksiku nikada nije formalno optužen, državno tužilaštvo je još 2019. potvrdilo da je razgovaralo sa mogućim žrtvama koje su boravile na njegovom ranču, prenosi Mondo.

