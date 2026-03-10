Još jedan rekord Nikole Jokića

Autor:ATV
Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavlja da ispisuje istoriju NBA lige.
Centar Denver Nagetsa je prethodne noći, u porazu od Oklahome (126:129) stigao do 500. asistencije u sezoni, čime je nastavio niz impresivnih statističkih dostignuća.
Jokiću je ovo već osma sezona u karijeri u kojoj je tokom regularnog dela takmičenja zabilježio najmanje 1.000 poena, 500 skokova i 500 asistencija.
Takav učinak u istoriji NBA lige nadmašio je jedino LeBron Džejms, koji ima 13 sezona sa tim statističkim parametrima.
Srpski centar već godinama igra ulogu glavnog organizatora igre Denvera, a uz poene i skokove redovno je i među vodećim asistentima među visokim igračima u ligi.
Jokić je već tri puta osvajao MVP priznanje NBA lige, a i ove sezone bilježi brojke koje ga ponovo svrstavaju među glavne kandidate za najkorisnijeg igrača. Ipak, u ovom trenutku, favorit je Šej Gildžus-Aleksander.
