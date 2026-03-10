Logo
Juniorska liga šampiona stiže u Laktaše: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

ATV

10.03.2026

19:41

0
Жријеб Лакташи
Foto: ATV

Nakon Burse, Manise i Debrecina juniorska FIBA Liga šampiona stiže i u Laktaše.

U Laktašima je sve spremno za pravi košarkaški spektakl. 12 timova podijeljeno je u četiri grupe i od sedmog do 12. aprila boriće se za trofej na četvrtom izdanju ovog takmičenja.

Dobrom rezultatu na domaćem terenu nadaju se i mladi Igosi koji su smješteni u grupu B, zajedno sa njemačkim Ludvigsburgom i azerbejdžanskim Sabahom.

Фридрих Мерц

Svijet

Podmetnut požar u blizini sjedišta njemačkog kancelara

Izvršni direktor Igokee Vuk Radivojević kaže da će u klubu učiniti sve kako bi organizacija turnira protekla na najvišem nivou. Ukazano povjerenje čelnih ljudi FIBA Lige šampiona je još jedan pokazatelj sjajne saradnje.

Izvlačenju grupa prisustvovao je veliki broj nekadašnjih asova. Na žrijeb su pristigli Vladimir Radmanović, Žarko Čabarkapa, kao i Pero Antić. Ponosni što će u aprilu sve biti u znaku košarke su i u gradu Laktaši.

Početak turnira je sedmog aprila kada kreću i prve utakmice. Plasman u polufinale izboriće pobjednici svake od četiri grupe, a šampionski tron brani ekipa Ritasa koja je slavila na prethodna dva izdanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

KK Igokea

Laktaši

